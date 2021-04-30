Boş gebelik belirtileri nelerdir, neden olur? Boş gebelik tedavisiyle ilgili merak edilenler
Boş gebelik, halk arasında su gebeliği olarak da bilinir. Bu durumda döllenen yumurta, rahim duvarına tutunur ve gebelik kesesi oluşturur. Ancak fetus oluşmaz. Peki boş gebelik belirtileri nelerdir, neden olur? Boş gebelik tedavisiyle ilgili merak edilenler...
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Boş gebelik, rahim içinde zar ve plasentanın oluşmasına rağmen kesenin içinde bebek bulunmaması durumudur. Gebeliğin erken dönemlerinde teşhis edilebilir. Ayrıca erken evredeki bir gebelik ile boş gebeliğin zaman zaman birbiriyle karıştırılabileceğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı M. Bülent Tıraş, konuyla ilgili bilgiler verdi.
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Boş gebelik neden olur?
Boş gebeliğin temel sebebi kromozomal problemlerdir denilebilir. Fakat bu durumun kromozomal olması genetik olduğu anlamını taşımaz. Yalnızca o gebeliğin oluşumunda etkili olan yumurtaların ve spermin yapısında anormallik olması ya da kalite düşüklüğü sebebiyle meydana gelir. Eski dönemlerde düşük yapan kadınların birçoğu boş gebelik yaşadığının farkında bile değildi. Günümüzde teknolojik aletlerin gelişimi ve tıp alanındaki yenilikler sayesinde boş gebelik erken teşhis edilebilecek duruma gelmiştir. Bu sayede düşük tehlikesi gibi problemlere karşı alınacak önlemlerde geç kalınmamaktadır.
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Boş gebelik belirtileri
Boş gebelik belirtileri içerisinde, sağlıklı gelişen bir gebelikten herhangi bir ayırıcı niteliği yoktur. Normal gebelikte yaşanan tüm bulgular birebir görülmektedir ve belirtiler de aynıdır. Kramp ya da kanama gibi rahatsızlıklar yaşanmaz.
İlerleyen süre içerisinde kahverengi renkte akıntılar gerçekleşebilir fakat bu da bir bulgu kabul edilemez. Bu sebeple boş gebeliğin fark edilmesi yalnızca ultrason kontrolünde, oluşan kesenin içinde embriyo görülmemesi ve bebeğin kalp atışlarının duyulmadığı ana kadar fark edilmemektedir.
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Tedavisi
Boş gebelik, gebeliğin kürtaj ile sonlandırılmasıyla tedavi edilmektedir. Başka bir tedavi biçimi bulunmamaktadır. Boş gebelik teşhisi konulan bir kadının, en kısa süre içerisinde kürtaj işleminin gerçekleştirmesi gerekmektedir. Fakat her boş gebelik teşhisinden sonra kişinin kürtaj olmasına gerek olmayabilir. Şiddetli bir kanama ile tüm parçalar dışarı çıkarılırsa ve rahimde herhangi bir oluşum kalmamışsa kişiye kürtaj yapılmaz. Ayrıca rahimde herhangi bir parça kalması durumunda rahim içi yapışıklıklar ve enfeksiyon oluşabileceği için rahim dikkatli olarak incelenmelidir. Bu sebeple kişinin kürtaj olup olmayacağına incelemeler sonucunda hekimler tarafından karar verilmelidir.