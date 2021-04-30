Boş gebelik belirtileri nelerdir, neden olur? Boş gebelik tedavisiyle ilgili merak edilenler

Tedavisi Boş gebelik, gebeliğin kürtaj ile sonlandırılmasıyla tedavi edilmektedir. Başka bir tedavi biçimi bulunmamaktadır. Boş gebelik teşhisi konulan bir kadının, en kısa süre içerisinde kürtaj işleminin gerçekleştirmesi gerekmektedir. Fakat her boş gebelik teşhisinden sonra kişinin kürtaj olmasına gerek olmayabilir. Şiddetli bir kanama ile tüm parçalar dışarı çıkarılırsa ve rahimde herhangi bir oluşum kalmamışsa kişiye kürtaj yapılmaz. Ayrıca rahimde herhangi bir parça kalması durumunda rahim içi yapışıklıklar ve enfeksiyon oluşabileceği için rahim dikkatli olarak incelenmelidir. Bu sebeple kişinin kürtaj olup olmayacağına incelemeler sonucunda hekimler tarafından karar verilmelidir.