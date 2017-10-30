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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Bol malzemeli şarküteri böreği tarifi

Hazır yufkadan bol malzemeli ve çok lezzetli bu tarif sofralarınıza lezzet katacak!

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1
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Hazır yufkadan bol malzemeli ve çok lezzetli bu tarif sofralarınıza lezzet katacak!

2Malzemeler
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Malzemeler

* 4 adet yufka

Sosu için:

*2 adet yumurta
*1 çay bardağı süt
*1 çay bardağı sıvı yağ
*Yarım çay bardağı krema

İç malzemesi için:

*Arzuya göre az miktarlarda sucuk, salam, pastırma, sosis, füme et, kavurma, dana jambon vs.
*1 su bardağı rende taze kaşar peyniri
*Jalapeno biberi

Üzeri için:

* Yumurta sarısı- susam

3
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İç malzemesinde kullanacağınız ürünleri jülyen ( parmak) şeklinde doğrayın ve bir kabın içine alıp karıştırın.

Sos malzemelerini çukur bir kasenin içine alıp güzelce çırpın. 28- 30 cm’lik bir fırın kabını yağlayın.

1. yufkayı büzerek düzgünce yerleştirin. Sostan üzerine yeteri kadar dökün.

4
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2. yufkayı parçalara bölerek tepsiye yerleştirin.

5
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Üzerine yine yeteri kadar sostan dökün.

6
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Şimdi iç malzemeyi üzerine yayın.

7
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Üstüne rende kaşarı serpin. Jalapeno biberini koyun.

8
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3. yufkayı parçalara bölerek harcın üzerine yayın. Yeteri kadar sostan dökün.

9
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Son yufkayı düzgünce üstüne koyun ve büzerek yerleştirin. Kalan sosu üstüne dökün.
Yumurta sarısı sürüp susam serpin.
10 dakika sosun içine çekmesi için bekletin! (Püf noktası)

10
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Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirin.

11
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Fırından çıktığı anda sıcak servis yapın.

Not: Bu tarif Şef Yener Şimşek'e aittir, görseller mutfakvetatlar.blogspot.com.tr yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.

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