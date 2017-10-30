Bol malzemeli şarküteri böreği tarifi

Hazır yufkadan bol malzemeli ve çok lezzetli bu tarif sofralarınıza lezzet katacak!* 4 adet yufkaSosu için: *2 adet yumurta*1 çay bardağı süt*1 çay bardağı sıvı yağ*Yarım çay bardağı kremaİç malzemesi için: *Arzuya göre az miktarlarda sucuk, salam, pastırma, sosis, füme et, kavurma, dana jambon vs. *1 su bardağı rende taze kaşar peyniri*Jalapeno biberiÜzeri için: * Yumurta sarısı- susamİç malzemesinde kullanacağınız ürünleri jülyen ( parmak) şeklinde doğrayın ve bir kabın içine alıp karıştırın.Sos malzemelerini çukur bir kasenin içine alıp güzelce çırpın. 28- 30 cm’lik bir fırın kabını yağlayın. 1. yufkayı büzerek düzgünce yerleştirin. Sostan üzerine yeteri kadar dökün. 2. yufkayı parçalara bölerek tepsiye yerleştirin.Üzerine yine yeteri kadar sostan dökün.Şimdi iç malzemeyi üzerine yayın.Üstüne rende kaşarı serpin. Jalapeno biberini koyun.3. yufkayı parçalara bölerek harcın üzerine yayın. Yeteri kadar sostan dökün.Son yufkayı düzgünce üstüne koyun ve büzerek yerleştirin. Kalan sosu üstüne dökün.Yumurta sarısı sürüp susam serpin. 10 dakika sosun içine çekmesi için bekletin! (Püf noktası)Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıktığı anda sıcak servis yapın.Not: Bu tarif Şef Yener Şimşek'e aittir, görseller mutfakvetatlar.blogspot.com.tr yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.