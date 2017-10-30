Bol malzemeli şarküteri böreği tarifi

İç malzemesinde kullanacağınız ürünleri jülyen ( parmak) şeklinde doğrayın ve bir kabın içine alıp karıştırın.



Sos malzemelerini çukur bir kasenin içine alıp güzelce çırpın. 28- 30 cm’lik bir fırın kabını yağlayın.



1. yufkayı büzerek düzgünce yerleştirin. Sostan üzerine yeteri kadar dökün.



