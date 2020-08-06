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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy & iStock
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 15:47,

Bol bol yiyin! Bağırsakların düzenli çalışması için...

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bağırsakları temizleyerek, sindirim ve boşaltım sistemini düzenleyen besinler hakkında bilgi veriyor.

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Bedenimizin ikinci beyni sayılan bağırsaklar, sağlıklı ve mutlu bir vücut için etkili olan milyarlarca yararlı bakteriyi içeriyor. Peki, sağlıklı bir bağırsak florası için ne tür besinler tüketmek gerekiyor?

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Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bağırsakları temizleyerek, sindirim ve boşaltım sistemini düzenleyen besinler hakkında bilgi veriyor.

3Çiğ sarımsak güçlü bir savunma mekanizması oluşturur
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Çiğ sarımsak güçlü bir savunma mekanizması oluşturur

Sağlıklı bir vücut için öncelikle sindirim sistemini iyileştirmek gerekir. Bu konuda antibiyotik etkisi yaratan sarımsak en önemli yardımcılardandır. Sarımsak, içerdiği pek çok vitamin ile bağırsaklarda bir savunma mekanizması oluşturur.

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Sebze ile pişirilen yemeklerde pişmeye yakın atılan 1 baş sarımsak ya da yemeklerin yanında tüketilen çiğ sarımsak bağırsakları temizler ve problemleri engeller.

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Sarımsağın olabildiğince çiğ tüketilmesinde fayda vardır. Eğer pişirilecekse de ısı 60 dereceden fazla olmamalıdır; çünkü yüksek ısı içerisindeki etken ve önemli bir madde olan “Allicin”i yok edebilir.

6Doğal bağırsak temizleyicisi lahana turşusu
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Doğal bağırsak temizleyicisi lahana turşusu

Ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicilerden biridir. İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle faydalı bir sebze olan lahana; pişmiş, çiğ ya da turşu olarak tüketildiğinde bağırsakları temizleyen ve sağlıklı çalışmasını sağlayan güçlü bir probiyotik kaynağıdır.

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Aynı zamanda zengin bir lif kaynağı olan lahana; bağırsak hastalıklarına karşı da koruyucu özelliktedir. Ev turşusunu kurarken tuz yerine sirke tercih edilmesi daha doğru olacaktır.

8Kemik suyu bağırsak duvarlarını onarıyor
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Kemik suyu bağırsak duvarlarını onarıyor

Bağırsaklar normal fonksiyonlarını sürdürürken bakteri, toksin, virüs, ağır metal gibi birçok zararlı madde ile karşı karşıya kalabilir. Bunun için bağırsakların güçlendirilmesi gerekir.

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Sağlıklı bir bağırsak florasında kemik sularının önemli bir rolü vardır. Vitamin ve minarellerin dışında jelatin, doğal yağlar ve sağlıklı aminoasitler içeren kemik suyu bağırsakların onarılması ve güçlenmesi için oldukça faydalıdır. Kemik suları, yemeklere ve çorbalara eklenerek tüketilebilir.

10Pırasa yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor
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Pırasa yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor

Bağırsak sağlığı için vücuttaki yararlı bakterilerin arttırılmasını gerekir. Yararlı bakterilerin arttırılmasında lif içeren doğal besinler en önemli yardımcılardır.

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Bir çeşit lif olan inülini vücuda çokça sağlar. İnülin; bağırsaklarda sağlıklı bakterilere dönüşen, iyi bakterilerin beslenip, çoğalması için önemli bir maddedir.

12Antep fıstığı, bağırsak hareketlerini hızlandırıyor
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Antep fıstığı, bağırsak hareketlerini hızlandırıyor

Antep fıstığı, lezzetinin yanı sıra bağırsaklar için tam bir sağlık deposudur. Bağırsak kaslarının güçlenmesi, düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir. Gün içerisinde ara öğün olarak 12-15 adet tüketilen Antep fıstığı, günlük lif miktarını sağlar ve yararlı yağ asitleriyle de bağırsak hareketlerini hızlandırır.

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Yapılan son araştırmalar ara öğünde tüketilen lif içeriği yüksek atıştırmalık besinlerin, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin artmasına destek olduğunu göstermektedir.

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Antep fıstığı gibi polifenol içeren besinler bağırsaklardaki iyi bakterileri arttırıp kötü bakterilerin azalmasına destek olur.

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