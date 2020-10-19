Bol bol tüketin! Bu besinler hem vücudu hem de damarları tertemiz yapıyor…
Dengesiz ve sağlıksız beslenme sonucu tıkanan damarlar pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Vakit geç olmadan önlem almalı, kalp hastalıklarını önleyen ve damarları temizleyen besinlere beslenmemizde yer almalıyız. Peki, bunlar neler mi? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, hepsini tek tek sıraladı.
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1
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Çoğu kişi beslenmeyi doymak olarak görse de beslenme vücut için gerekli maddelerin alımıdır. Gerekli maddelerin vücuda verilmesinin yanı sıra bazı besinler diğer besinlere göre daha spesifik görevleri de üstlenerek vücut için antioksidan etkiyi daha çok gösterir.
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Böyle bir durumda vücut kendini daha iyi temizleyebilir, damarlarda plak oluşma ihtimali azalır ve kan dolaşımı daha düzgün olur.
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Sarımsak: Sarımsağın yapısında çok sayıda kimyasal bulunmaktadır. En önemli kimyasal allisindir. A, B1, B2, B, C vitamini ve çeşitli mineralleri içerir. Aynı zamanda vücutta önemli antioksidan olan glutatyonun üretimini arttırmaktadır.
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Erkek ICR farelerle yapılan çalışmada sarımsak verilen farelerin doku ve kan örneklerinde diğer gruba göre daha az lipid bulunduğu ve karaciğerlerinde de daha az kolesterol ve trigliserid bulunduğu görülmüştür. Batılı dünyanın lokman hekimi Dioscorides, sarımsağın atardamarlara iyi geldiğini ve toplardamarları genişlettiğini savunmuştur. Sarımsak tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha az kalp ve damar hastalıklarının görüldüğü çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kanda bulunan fibrin ve plak yapılarının oluşumunu azaltmaktadır.
5
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Nar: Ulusal bilimler akademisi bildiriler kitabında yayınyalanan araştırmaya göre narın yüksek antioksidan kapasitesi nitrik oksit üretimini arttırmaktadır. Bu durum ise kan akışının ve arterlerin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.
6
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Narın suyunu içebilir, smoothieler hazırlayabilir, meyve olarak yiyebilir veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.
7
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Zerdeçal: Damar sertleşmesinin en büyük nedenlerinden olan iltihaplanmayı azaltan curcumin maddesini içermektedir. Fransız araştırmacıların yaptığı bir araştırmaya göre curcumin damarda yağ birikimini yaklaşık %26 oranında azaltmaktadır.
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Damarlarınızı temizlemek ve daha sağlıklı kan akışı sağlamak için beslenmenize mutlaka bu antienflamatuvar ajanı eklemelisiniz. Zerdeçal aynı zamanda kan damarı hasarının önlenmesinde etkili olabilen B6 vitaminini de içermektedir.
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Zeytinyağı: Besleyici değeri çok yüksektir. A, C, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum minerallerini ve omega-9 doymamış yağ asidini içerir.
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Kötü kolesterolü düşüren zeytinyağı, antienflamatuar etkisi sayesinde kan damarlarının temizlenmesinde çok etkilidir. Özellikle doğal ve soğuk sıkım zeytinyağının seçilmesi oldukça önemlidir.
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Yaban mersini: Antosiyaninler gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Antosiyaninler oksidatif strese ve inflamasyona iyi gelerek kan damarlarının sağlığında olumlu etki yapmaktadır.
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Yapılan çalışmalar yabanmersini ve diğer kırmızı meyvelerin tüketiminin artırılmasının kalp hastalığı riskini de azaltacağını göstermektedir.
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Brokoli: Brokoli atardamarlarda plak oluşumunun önlenmesinde etkilidir. Antioksidan olan C ve E vitaminlerinin iyi kaynağıdır. Bu sayede bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Öğünlerinizde haşlanmış zeytinyağlı bol limonlu brokoliye yer vermeyi unutmayın.