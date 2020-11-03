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GeriSağlık Boğaz ağrısına karşı doğal çözüm! Bu öneriler imdadınıza yetişecek
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 17:30 | 

Boğaz ağrısına karşı doğal çözüm! Bu öneriler imdadınıza yetişecek

Evde hazırlanabilecek doğal karışımlarla boğaz ağrısından kurtulacağını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Turunç, hemen hepimizin kış mevsiminde ortak sorunu olan boğaz ağrısını geçirmek için 12 etkili öneride bulundu.

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Soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonları kapıları daha sık çalıyor, buna paralel olarak da boğaz ağrısı. Boğaz ağrısı ile tahrişin neden olduğu; yutkunma, yemek yeme ve konuşma güçlüğü yüzünden de yaşam kalitesi oldukça olumsuz etkileniyor. Neyse ki üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle gelişen boğaz ağrısından korunmak çok da zor değil!

2Tuzlu ve karbonatlı gargara yapın
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Tuzlu ve karbonatlı gargara yapın

Tuz ve karbonat boğazı temizliyor ve mikroplardan arındırıyor. Bir su bardağı ılık suyun içine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırarak hazırlayacağınız gargarayı dişlerinizi fırçaladıktan sonra uygulayarak hem ağız içerisindeki mikropları önemli ölçüde azaltabilir, hem de boğazınızı yumuşatabilirsiniz.

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Ancak hazırladığınız karışımı ağız içinde sadece çalkalamak yerine, mutlaka başınızı geriye doğru yatırarak gargara yapmalısınız. Bu şekilde karışımı bütün boğaz bölgesine uygulamış olacaksınız. Gargara yaptıktan sonra karışımı yutmamaya ve mutlaka tükürmeye de özen gösterin.

4Bal, limon ve zencefilin gücünden faydalanın
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Bal, limon ve zencefilin gücünden faydalanın

Evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz basit bir karışımla da boğaz ağrısından kurtulabilirsiniz. Balın boğazı yumuşatma özelliğinden, limonun antibakteriyel özelliğinin yanı sıra içindeki C vitamininden ve toz zencefilin balgam söktürücü özelliğinden faydalanabilirsiniz.

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Birkaç kaşık bal ile yarım limonun suyunu, bir çay kaşığı toz zencefille karıştırıp, buna az miktarda ılık su ekleyin. Elde ettiğiniz karışım boğaz ağrısı için etkili bir yöntem olacaktır.

6Mentollü buhar banyosu yapın
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Mentollü buhar banyosu yapın

Burun tıkanıklığı, geceleri ağzımızı açarak uyumamıza, bunun sonucunda da ağız kuruluğuna neden oluyor ve ağız içine havadan çok sayıda mikrobun girip yerleşmesine adeta davetiye çıkarıyor. Yatmadan önce alacağınız sıcak bir duş sizi hem rahatlatacak, hem de burun tıkanıklığını gidererek havayollarınızın açılmasına yardımcı olacaktır. Mentollü bir buhar banyosu da burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı oluyor.

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Ayrıca gargara yapmak için kullanabileceğiniz tuzlu-karbonatlı karışımı burun tıkanıklığını gidermek için burun temizliğinde de kullanabilirsiniz.

8Ihlamur ve ada çayı için
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Ihlamur ve ada çayı için

Boğazdaki tahrişi giderme özelliği ile bilinen bitkiler ıhlamur ile adaçayı, boğaz ağrısı çektiğiniz dönemde etkili oluyor.

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Ayrıca ekinezya da bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudunuzun enfeksiyonlara karşı direncini artırıyor. Bunlarla hazırlayacağınız bitki çayları boğaz ağrınızı gidermede etkili olacaktır.

10Bol bol ılık su için
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Bol bol ılık su için

Bol bol su tüketmek vücudun, dolayısıyla havayollarının nemli kalmasını sağlıyor. Bu sayede de ağız kuruluğunu önlüyor, boğazdaki tahrişi azaltıyor, varsa mukusun daha kolay çözünmesine yardımcı oluyor.

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Günde en az 1.5-2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Suyu ılık olarak, yani oda sıcaklığında iken içmeye de özen gösterin, çünkü buzdolabında beklemiş soğuk su da boğazdaki tahrişi arttırabiliyor.

12Besinlerinizi ılık tüketin
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Besinlerinizi ılık tüketin

Aşırı soğuk ya da sıcak içecekler boğazdaki tahrişi arttırabiliyor, bu nedenle yiyecek ve içeceklerinizi mutlaka ılık olarak tüketmeye dikkat edin. Boğazınızın ileri derecede ağrılı, şiş ve iltihaplı olduğu durumlarda yumuşak kıvamlı, pilav ya da püre tarzında yiyeceklerin çiğnemeniz ve yutmanız daha kolay olacağı için bu çeşit gıdaları tercih etmenizde fayda var.

13Sigara ve sigara dumanından uzak durun
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Sigara ve sigara dumanından uzak durun

Sigara içmek solunum yollarını hem tahriş ediyor, hem de dış etkenlere karşı savunmasız bırakıyor. Sadece sigara içiyor olmak bile, herhangi bir enfeksiyon olmaksızın boğazda ağrı, tahriş ve öksürüğe neden olabiliyor. Sigara haricinde, puro, pipo, nargile, hatta bunların dumanına pasif olarak maruz kalmak da havayollarını tahriş ediyor, iyileşmeyi geciktiriyor. Bu yüzden sigara içmeyin ve sigara dumanından uzak durmaya dikkat edin.

14Kaloriferin üzerine bir kap su koyun
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Kaloriferin üzerine bir kap su koyun

Soğuk kış aylarında evlerin ısıtılması nedeniyle ortamdaki nem çok azalıyor ve solunan kuru hava boğazda tahrişe yol açabiliyor. Bunu önlemek için evinizde piyasada satılan buhar makinelerinden kullanabilir ya da kaloriferlerin üzerine içi su dolu kaplar veya ıslak havlular koyarak bulunduğunuz ortamı nemli hale getirebilirsiniz.

15Yüksek sesle konuşmayın
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Yüksek sesle konuşmayın

Yüksek sesle konuşmak ve özellikle bağırmak, boğazda tahrişe ve ses tellerinde zedelenmeye bağlı ses kısıklığına yol açabiliyor. Bu yüzden özellikle soğuk havalarda sesinizi kullanırken daha dikkatli olmalısınız.

16Abartılı öğünlerden kaçının
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Abartılı öğünlerden kaçının

Boğaz ağrısının ardında yatan ve genellikle gözden kaçan nedenlerden biri de reflü, yani mide özsuyunun ağza gelerek geçtiği yollarda aside bağlı tahrişe neden olması.

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Reflüyü engellemek için yatma saatinizden en az 3 saat önce yeme içmeyi bırakmalı, özellikle akşam yemeğinde abartılı öğünlerden kaçınmalı ve mide asidini artırarak reflüye neden olabilecek, çay-kahve ve asitli içeceklerden uzak durmalısınız. Ayrıca yükseltilmiş yastık ile uyumaktan da fayda görebilirsiniz.

18Bilinçsiz ilaç kullanmayın
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Bilinçsiz ilaç kullanmayın

Hemen herkesin evinde bir ecza dolabı ve o dolapta daha önceden kalma türlü türlü ilaçlar bulunuyor. Bu gibi durumlarda bazen bilinçsizce bu ilaçları kullanmaya yönelebiliyoruz. Ancak basit gibi görünen bir bitkisel pastilin bile içinde şeker bulunabileceğini ve bunun diyabeti (şeker hastalığı) olan kişiye zarar verebileceğini unutmayın.

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Hele ki antibiyotik türü ilaçları mutlaka doktor kontrolünde, gereken dozda ve miktarda kullanmalısınız. Ayrıca kullanmadan önce bütün ilaçların son kullanma tarihini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

20Bir haftadan uzun sürdüyse doktora gidin
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Bir haftadan uzun sürdüyse doktora gidin

Ateş yüksekliği, halsizlik ve yaygın vücut ağrısı, şiddetli öksürük, sarı-yeşil renkte balgam sorununuz varsa ve boğaz ağrınız 1 haftadan uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurmanız gerekiyor.

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