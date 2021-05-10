Böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir? Böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi

Böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir? Belirtiler genellikle böbreklerin fonksiyonlarının kaybedilmeye başlandığı ileri evrelerde kendini gösterir. Kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri her hastada farklı şekilde meydana gelebilir.



Farklı hastalıklarla da karıştırılabilen kronik böbrek yetmezliği belirtileri genel olarak şunlardır:



- Yorgunluk ve halsizlik

- Mide bulantısı

- İştah kaybı

- Uyku problemleri ve özellikle sabahları gözlerde şişkinlik

- Vücudun fazla su tutmasına bağlı olarak ayaklarda şişkinlik

- Özellikle geceleri kas seğirmesi ve krampları

- Kusma

- Konsantrasyon bozukluğu

- İdrar miktarında değişiklik ve geceleri sık idrara çıkma

- Ayak ve ayak bileklerinde şişlik

- Baş ağrısı

- Kalıcı kaşıntı ve ciltte kuruluk

- Göğüs ağrısı, sıvının kalbin zarının etrafında birikirse

- Akciğerlerde sıvı birikirse, nefes darlığı

- Hipertansiyon

- Erkeklerde ereksiyon sorunları