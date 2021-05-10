Böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir? Böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi
Pek çok kişinin ortak sorunu olan böbrek yetmezliği, böbreklerin ciddi zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi oldukça büyük önem taşıyor. Peki böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir? Böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kronik böbrek yetmezliği veya kronik böbrek hastalığı, böbreğin zaman içinde fonksiyonlarını kaybetmesi durumudur. Kronik böbrek yetmezliği bir anda meydana gelmediğini ve kademeli olarak yaşandığını belirten Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Temiz, böbrek yetmezliği ile ilgili detaylı bilgiler verdi.
Böbrek yetmezliği, altta yatan nedenlere bağlı olarak ilerleyen dönemlerde böbreklerin fonksiyon kaybı sonunda böbrekleri tamamen çalışamaz hale getirebilir. Erken evrede belirti vermeyen bu rahatsızlık, sessizce ilerleyebilir.
2
Böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir?
Belirtiler genellikle böbreklerin fonksiyonlarının kaybedilmeye başlandığı ileri evrelerde kendini gösterir. Kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri her hastada farklı şekilde meydana gelebilir.
Farklı hastalıklarla da karıştırılabilen kronik böbrek yetmezliği belirtileri genel olarak şunlardır:
- Yorgunluk ve halsizlik - Mide bulantısı - İştah kaybı - Uyku problemleri ve özellikle sabahları gözlerde şişkinlik - Vücudun fazla su tutmasına bağlı olarak ayaklarda şişkinlik - Özellikle geceleri kas seğirmesi ve krampları - Kusma - Konsantrasyon bozukluğu - İdrar miktarında değişiklik ve geceleri sık idrara çıkma - Ayak ve ayak bileklerinde şişlik - Baş ağrısı - Kalıcı kaşıntı ve ciltte kuruluk - Göğüs ağrısı, sıvının kalbin zarının etrafında birikirse - Akciğerlerde sıvı birikirse, nefes darlığı - Hipertansiyon - Erkeklerde ereksiyon sorunları
3
Nasıl teşhis edilir?
Böbrek yetmezliğinin teşhisinde ilk adım nefroloji doktorunun muayenesidir. Nefroloji doktoru böbrek yetmezliğine neden olabilecek hipertansiyon veya diyabet gibi hastalıklar, böbrek yetmezliğine neden olabilecek ilaçlar veya idrar alışkanlığındaki değişikliklerin sorgulamasını yaptıktan sonra böbrek yetmezliğinin teşhisini koyabilmek için ek tetkikler isteyebilir.
4
Böbrek yetmezliği tedavisi
Böbreklerde oluşan hasarlar genellikle kalıcıdır. Böbreklerde oluşan hasar düzeltilmese bile yetmezliğe neden olan altta yatan rahatsızlık kontrol altına alarak böbrek yetmezliği durdurmak veya yavaşlatmak mümkün olabilir. Böbrek yetmezliğine neden olan rahatsızlığa göre tedavi planı değişebilmektedir. Ayrıca Hastalık sırasında yaşanan komplikasyonlara yönelik tedaviler planlanabilir.