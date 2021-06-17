Bitter çikolata kaç kaloridir, nelere iyi gelir? İşte bitter çikolatanın faydaları
Saf kakaodan üretilen bitter çikolata, mutluluk vermesinin yanı sıra faydalarıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca diğer sütlü çikolatalara oranla daha fazla antioksidan içeriyor. Peki bitter çikolata nelere iyi gelir? Kaç kaloridir? İşte bitter çikolatanın faydaları...
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Çikolatanın ana maddesi kakaodur. Bitter çikolata ise az şeker, kakao yağı ve kakaodan oluşur. Kakaonun miktarı artıkça çikolata sertleşir ve acılaşır. Fakat kakaonun içerisinde bulunan antioksidan öğeler de artan kakao miktarıyla fazlalaşır.
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Bitter çikolatanın faydaları
Kakao yeşil çaya oranla 3 kat daha fazla antioksidan madde içermektedir. Antioksidanlar vücuttan kimyasal olaylar sonucu ortaya çıkan ve hücreleri yıkıma uğratan serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltmakla görevlidir. Diyetetik Uzmanı Zülal Yalçın, bitter çikolatanın faydalarını şöyle sıraladı:
Bitter çikolata vücutta antidepresan etkisi yaratan serotonin miktarını arttırır. Stres hormonlarının düşmesine yardımcı olan potasyum içeriği de yüksektir.
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Bitter çikolata kadınların psikolojileri üzerinde olumlu etki yaratan endorfin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Bu hormon mutluluk hormonu olarak da bilinir. Salgılandığında kişi kendini mutlu hisseder.
Bilişsel performansı etkileyen doğal bir uyarıcıdır. Kahvede olan kafeinden daha hafif olan teobrabin içerir.
Bağışıklık ve üreme sistemi üzerinde etkili olan demir ve çinko seviyeleri de oldukça iyidir.
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Bitter çikolata kaç kalori?
20 gram bitter çikolata bir porsiyondur ve 100 kaloridir. Bitter çikolata tercih edilirken kakao oranının yüzde 75 ve üzeri olmalı. Ayrıca kalori kısıtlaması yapılıyorsa porsiyon ve içerdiği şeker miktarına dikkat edilmeli.