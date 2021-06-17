Bitter çikolata kaç kaloridir, nelere iyi gelir? İşte bitter çikolatanın faydaları

Bitter çikolata kadınların psikolojileri üzerinde olumlu etki yaratan endorfin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Bu hormon mutluluk hormonu olarak da bilinir. Salgılandığında kişi kendini mutlu hisseder.



Bilişsel performansı etkileyen doğal bir uyarıcıdır. Kahvede olan kafeinden daha hafif olan teobrabin içerir.



Bağışıklık ve üreme sistemi üzerinde etkili olan demir ve çinko seviyeleri de oldukça iyidir.