Bitter çikolata gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlar anlattı

NE KADARI MAKUL, NASIL YENMELİ?
Uzmanlara göre ideal porsiyon genellikle yaklaşık 20 gram civarında. Bu da çoğu tablette 1-2 kareye, bazı durumlarda en fazla 3 kareye denk geliyor. Daha koyu, yani daha yüksek kakao oranına sahip siyah çikolatalar daha acı olduğu için zaten çok büyük miktarlarda tüketilmesi genellikle zor oluyor. Bu da porsiyon kontrolünü biraz kolaylaştırabiliyor. En çok önerilen seçenek ise yüzde 70 ve üzeri kakao oranına sahip siyah çikolatalar. Yüzde 85 ve üzeri ürünlerde kakao bileşenleri daha yüksek oluyor, ancak tat belirgin biçimde daha sertleşiyor. Bu yüzden tercih biraz damak tadına bağlı olarak değişiyor. Siyah çikolatayı daha dengeli hale getirmenin bir başka yolu da onu başka besinlerle birlikte tüketmek. Fındık, ceviz ve makademya gibi kuruyemişler sağlıklı yağ ve ilave mineral sağlayabiliyor. Çilek, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler ise lif ve vitamin katkısı sunuyor. Özellikle meyveyle eşleştirildiğinde siyah çikolata, hem tatmin edici hem de daha dengeli bir tatlı alternatifi haline gelebiliyor. Sonuç olarak siyah çikolata, sütlü ve beyaz çikolataya göre daha avantajlı bir seçenek olabilir. İçerdiği kakao, flavonoidler ve bazı mineraller nedeniyle gerçekten de daha güçlü bir besin profiline sahip. Ancak bu faydalar, onu sınırsız tüketilebilecek bir “sağlık gıdası” yapmıyor. En doğru yaklaşım, onu küçük porsiyonlarda, bilinçli biçimde ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketmek.