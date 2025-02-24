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'Bitki çayı bir şey olmaz' demeyin, hamileliğinizi tehlikeye atmayın! 'Erken doğum riskini tetikliyor'

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#Sağlık#Yaşam#Hamilelik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 15:04

Diyetisyen Şule Bozkurt hamilelikte beslenme süreçlerine ilişkin uyarılarda bulundu.