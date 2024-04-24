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Bitince çöpe atmayın! Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Güncelleme Tarihi:

#Mutfak Tüyoları#Nasıl Yapılır#Pratik Bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 09:15

Mutfakta kalabalığı azaltmak için pratik yollar arayanlar, bu ipuçlarını mutlaka denemeli...

1/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Hepimizin mutfaklarında birçoğu gerekli bazısı da bir kez kullanıldıktan sonra kenara atılan çok sayıda alet edevat bulunuyor. Bu gereksiz eşyaları azaltmanın en kolay yolu ise hiç satın almamak elbette. "Ya lazım olursa?" diye düşünmekte haklısınız ama o işin de kolayı var. Hiç aklınıza gelmeyecek başka gündelik eşyaları mutfağınızda kullanmak. Birkaç örneği biz aşağıda sizin için sıraladık. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış...

2/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Karbonattan haşlanmış yumurtaları daha kolay soymanıza destek olacak bir yardımcı olarak faydalanabilirsiniz. Bir dahakine yumurta haşladığınızda suya bir parça da karbonat ekleyin. Göreceksiniz ne yarım yamalak soyulan kabuklarla uğraşacaksınız ne de kabuğa yapışıp kalan yumurta parçalarıyla.

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3/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Taze zencefili soymak için en kolay yol bir tatlı kaşığından faydalanmak. Kaşığın kenarını biraz bastırarak zencefile sürttüğünüz anda kâğıt inceliğindeki kabuğun kolayca soyulduğunu görebilirsiniz. Üstelik elinizi kesme riskiniz de yok. Öte yandan kabukları bıçakla soymaya çalıştığınızda bu kadar ince soyulmadığını ve zencefilin bir kısmının da ziyan olduğunu belirtelim.

4/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Mutfaktaki küçük tahıl ve bakliyat böceklerinden kurtulmak için de tane karabiber ve defne yaprağından yardım alabilirsiniz. Kavanozların içine defne yaprakları, raf aralarına ise küçük paketler halinde tane karabiber koyarsanız böcekleri kolayca savuşturabilirsiniz.

BAKMADAN GEÇME!

5/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Elde yıkadığınız bulaşıkları, kurutmak için ayrı bir bulaşık sepeti kullanmak yerine bulaşık makinenizin boş raflarından birine yerleştirin. Böylece hem tezgâhın üzerinde ayrı bir bulaşık sepeti bulundurmaktan kurtulursunuz hem de makinenin sepeti oldukça geniş olduğundan tabakları üst üste yığmanıza gerek kalmaz.

6/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Mısır ayıklarken kek kalıbınız size yardımcı olabilir. Bunun için kalıbın ortasındaki boşluğa mısır koçanını oturtun. Bıçakla yukarıdan aşağı kesin. Taneler kalıbın içinde toplanacak hem ortalık dağılmayacak hem de siz kolayca tane mısır elde edebileceksiniz.

BAKMADAN GEÇME!

7/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Yemek yaparken en sinir bozucu şeylerden biri kaşığın tencerenin içine kaçmasıdır. Bunu önlemek için paket lastiklerinden yararlanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kaşığın sapına lastiği dolayıp bir bariyer oluşturmak. Bu bariyer kaşığın tencerenin içine kaymasını önleyecek.

8/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Tahta kaşığınızı kızartma yaparken mutfak termometresi yerine kullanabilirsiniz. Kızartma yağınız doğru sıcaklığa geldiğinde tahta kaşığın etrafında baloncuklar oluşmaya başlar. Kızartacağınız malzemeyi tavaya bu aşamada attığınızda yağ çekmeden çıtır çıtır olur.

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9/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Kahveyle çizilen ve çatlayan ahşaplarınızı tamir edebilir, hatta mobilyalarınızın renklerini değiştirebilirsiniz. Çatlaklar için 2-3 yemek kaşığı kahveyi biraz suyla karıştırıp macun kıvamına getirip çatlağın üzerine plastik bir bıçakla sürün. Kenarlarını ıslak bezle silip kurumasını bekledikten sonra üzerini vernikleyin. Renk değiştirmek için ise 2 gün beklemiş koyu kahveyi fırçayla ahşaba sürmeniz yeterli.

Kahvenin bir diğer kullanım alanı da evinizi istenmeyen küçük canlılara karşı savunabilmesi. Özellikle mutfağınızı karıncalar bastıysa ve onlardan kimyasal kullanmadan kurtulmak isterseniz, karıncaların çıktığı yere biraz kahve telvesi serpebilirsiniz. Kahveden nefret eden karıncalar ortadan kaybolacak.

10/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Çileklerin yapraklarını hassasiyetle ayıklamak isteyenler için yaprak koparma aparatları mevcut ama 40 yılda bir ihtiyaç duyacağınız bu ürün yerine pipet de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken pipeti çileğin alt tarafına saplayıp en üstten çıkarmak. Bunu tam ortadan yaptığınızda çileğin yapraklarının da kolayca çıktığını göreceksiniz.

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11/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Temiz bir ayakkabı çekeceğini mutfakta da kullanabilirsiniz. Ayakkabı çekeceği cupcake, muffin gibi ufak boyutlu hamur işlerini kalıptan çıkarmaya yarayacak bir spatula görevi görebilir. Muffin tepsisindeki yuvarlağa çekeceğin ucunu sokup hafifçe kaldırmanız yeterli.

12/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Servis kaşığı, kepçe gibi aletler, çekmecelerde çok yer kaplıyorsa hepsini bir saksıya doldurup tezgâhın üzerine de yerleştirebilirsiniz. Hatta dilerseniz saksıları farklı renklere boyayıp dekoratif bir görüntü oluşturmak da elinizde. O kısmı sizin zevkinize bırakıyoruz.

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13/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Efervesan yani suda eriyen tabletleri kahve makinenizi derinlemesine temizlemek için kullanabilirsiniz. Makinenin haznesine 4 tablet yerleştirin ve üzerine su doldurun. 15 dakika köpürmesini bekledikten sonra makineyi her zamanki gibi çalıştırın. Tabletin içindeki karbonat ve sitrik asit çok etkili bir temizleyici görevi görür. Bu suyu boşaltıp makinede yeniden kahve yapmadan önce varsa kalıntıları temizlemek için makineyi bir kez de sadece suyla çalıştırın. Hepsi bu kadar.

14/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Alüminyum folyoyu tencerelerinizi ve tavalarınızı ovalamak için kullanabilirsiniz. Bir parça folyo koparıp elinizde buruşturduktan sonra (teflonlar hariç) mutfak kaplarınızı kolayca ovalayıp temizleyebilirsiniz.

Tencere ovalamak demişken... Limon, patates, soğan gibi ürünlerin içinde satıldığı fileleri de sakın çöpe atmayın. İçlerine bir parça sünger yerleştirip ağızlarını bağladığınızda, bu fileleri tencerelerinizi ovalamak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

BAKMADAN GEÇME!

15/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Son dönemde piyasada açılan cips paketlerinin ağzını tutturmak için tasarlanmış mandallar bulunuyor. Bu mandalı alıp mutfağınızda kalabalık yaratmak yerine doğrudan klipsli bir pantolon ya da etek askısıyla da işinizi görebilirsiniz. Askının uçlarını kırıp klipsleri çıkarmanız yeterli. Askı da yoksa evinizde normal çamaşır mandalı bile işinizi görecektir. Tabii temiz olmasına dikkat...

16/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

BAKMADAN GEÇME!

17/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Evde huniniz yoksa plastik su şişelerinden faydalanabilirsiniz. Şişenin üçte ikisini kesin, kapağını çıkarın ve huniniz hazır. Böylece özellikle koyu kıvamlı sıvıları ve hatta mercimek pirinç gibi ufak tanecikli ürünleri kaplara kolayca aktarabilirsiniz.

18/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Dışarıdan yemek sipariş ettiğinizde gelen çubukları çöpe atmak yerine ekstra raf olarak kullanın. Bir kâsenin üzerine iki adet çubuk yerleştirip onun üzerine bir tabak daha koyabilirsiniz. Aynı şey çay tepsisi gibi ince tepsilerle ya da boş bir plastik su bidonuyla da yapabilir. 5 ya da 10 litrelik bidonu 3 parmak kalınlığında yuvarlaklar halinde kesip tabakların aralarına koyarak üst üste birkaç kat yerleştirebilirsiniz.

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19/19Bitince çöpe atmayın Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Makasınızı maydanoz, nane, taze soğan gibi yeşilliklerin yapraklarını dallarından koparıp salataya katmak için kullanmak da çok iyi bir fikir. Makasları ayrıca özellikle turta gibi üzeri kapalı hamurlarda hava deliği açmak için de kullanmak mümkün. Tabii bu makasın mutfakta kullanılmadan önce iyice temizlenmiş olması gerektiğini söylememize gerek yok.

Öte yandan ağaç törpüsünü de limon ve portakal gibi meyvelerin kabuklarını rendelemek için kullanabilirsiniz. Törpünün yüzeyindeki pütürler kabuk rendelemek için ideal büyüklükte. Tabii törpünün yine temiz olması gerektiğini hatırlatmamızda fayda var.

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#Mutfak Tüyoları#Nasıl Yapılır#Pratik Bilgiler

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