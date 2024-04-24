Bitince çöpe atmayın! Üst kısmını kesin ve... Gündelik eşyaların hiç aklınıza gelmeyecek ilginç kullanım alanları

Kahveyle çizilen ve çatlayan ahşaplarınızı tamir edebilir, hatta mobilyalarınızın renklerini değiştirebilirsiniz. Çatlaklar için 2-3 yemek kaşığı kahveyi biraz suyla karıştırıp macun kıvamına getirip çatlağın üzerine plastik bir bıçakla sürün. Kenarlarını ıslak bezle silip kurumasını bekledikten sonra üzerini vernikleyin. Renk değiştirmek için ise 2 gün beklemiş koyu kahveyi fırçayla ahşaba sürmeniz yeterli.

Kahvenin bir diğer kullanım alanı da evinizi istenmeyen küçük canlılara karşı savunabilmesi. Özellikle mutfağınızı karıncalar bastıysa ve onlardan kimyasal kullanmadan kurtulmak isterseniz, karıncaların çıktığı yere biraz kahve telvesi serpebilirsiniz. Kahveden nefret eden karıncalar ortadan kaybolacak.