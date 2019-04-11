Birbirinden sağlıklı cipsler yapabileceğiniz 4 malzeme

Muz Cipsi Marketlerde satılan muz cipslerindeki yüksek fruktozlu mısır şurupları ve yağları size lezzetin arkasına saklanmış sağlıksız besinden başka bir şey sunmayacaktır. Ama evde yapabileceğiniz bu tarifle hem sağlıklı bir cips yiyebilirsiniz hem de gerçek muzun yararlarından faydalanabilirsiniz. Tarifimiz basit ve şöyle: Öncelikle, fırını 150 derecede ısıtın ve muzu 16 dilime ayırın. Bir fırın tepsisinde tek bir katman olarak yayın ve limon suyu ile fırçalayın. Muzlar kuruyuncaya kadar 2-3 saat pişirin. Muzun doğal tatları, sizi ekstra bir tatlandırıcı kullandırmadan lezzet yolculuğuna çıkaracaktır.