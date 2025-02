Et ve et ürünleri: Kırmızı et (sığır, kuzu, dana eti), karaciğer (özellikle sığır ve kuzu karaciğeri), böbrek gibi sakatatlar, tavuk ve hindi eti.

Deniz ürünleri: Somon, ton balığı, uskumru, sardalya ve alabalık gibi yağlı balıklar, karides, midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri.

Süt ve süt ürünleri: Tam yağlı süt, yoğurt ve beyaz peynir, kaşar peyniri ve gouda gibi fermente peynirler.