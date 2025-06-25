Bir türlü geçmeyen baş ağrınızın sebebi bu olabilir! Yaz aylarında klima hastalıklarına dikkat

Yaycı, şunları söyledi: “Klima ünitesinin temizliğinden emin olun. Bu sayede hem şiddetli baş ağrılarının hem de alerji gibi meydana gelebilecek diğer hastalıkların oluşmasını engellemiş oluruz. Klima kullanımında yeterli su tüketimine dikkat etmeyi unutmayın.”