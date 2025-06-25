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Bir türlü geçmeyen baş ağrınızın sebebi bu olabilir! Yaz aylarında klima hastalıklarına dikkat

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#Sağlık#Yaşam#Baş Ağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 13:36

Yaz aylarında yaygın olarak kullanılan klimalar, baş ağrılarına yol açabiliyor. Uzman Dr. Murat Yaycı, klima kaynaklı baş ağrılarını önlemek için alınması gereken önlemleri paylaştı.