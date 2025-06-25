Bir türlü geçmeyen baş ağrınızın sebebi bu olabilir! Yaz aylarında klima hastalıklarına dikkat

Yaz sıcaklarında serinlemek için sıkça başvurulan klimalar, yanlış kullanıldığında sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Bu etkilerden biri de sık görülen klima kaynaklı baş ağrıları. Uzman Dr. Murat Yaycı, özellikle yaz aylarında hem evlerde hem de araçlarda yaygın olarak kullanılan klimaların, ortam havasını sürekli döndürerek çalıştığını ve bu durumun çeşitli rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceğini belirtti. Dr. Yaycı, klimaların neden olduğu baş ağrılarının ardında yatan temel faktörleri ve alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: Klimalar çalıştıkça ortamdaki nemi alarak vücudun sıvı kaybetmesine neden olur. Yeterince su tüketilmediğinde, bu durum baş ağrılarına ve çeşitli hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle klima kullanırken su içmek hayati önem taşır. Soğuk hava, damarları daraltarak baş ağrısına sebep olabilir. Klimanın derecesini çok düşürmemek ve zaman zaman kapatarak oda sıcaklığını dengelemekle bu durumun önüne geçilebilir. Klimanın düzenli olarak temizlenmemesi; ortamdaki toz akarların, evcil hayvan tüylerinin, küf sporlarının ve çeşitli alerjen maddelerin klima filtrelerine yapışmasına ve tekrar ortama yayılmasına neden olur. Bu durum, şiddetli baş ağrılarının yanı sıra sinüs tıkanıklıkları, alerji ve tahriş gibi sorunlara da yol açabilir. Düzenli filtre temizliği ve bakımı, bu riskleri ortadan kaldırır. Klimalar iç ortam havasını sirküle ederek çalıştığı için, özellikle grip başta olmak üzere hava yoluyla bulaşabilen solunum yolu hastalıklarına sahip kişiler hastalıklarını diğer kişilere daha kolay bulaştırabilirler. Bu yüzden söz konusu hastalıkları olan kişilerle aynı ortamda klima çalıştırılmamalıdır. Klima sistemleri hava yoluyla bulaşan virüslerin yayılmasında önemli rol oynar. Uzman Dr. Murat Yaycı, klima çarpması sonucu oluşan baş ağrısını önleyebilmek ve tedavi edebilmek amacıyla çeşitli tavsiyelerde bulundu. Yaycı, şunları söyledi: “Klima ünitesinin temizliğinden emin olun. Bu sayede hem şiddetli baş ağrılarının hem de alerji gibi meydana gelebilecek diğer hastalıkların oluşmasını engellemiş oluruz. Klima kullanımında yeterli su tüketimine dikkat etmeyi unutmayın.” “Baş ağrısı giderek şiddetleniyorsa veya alınan önlemlere rağmen iyileşmiyorsa doktora danışarak uygun ağrı kesicilerle tedavi desteklenmeli. Klimalar sıcak havalarda kurtarıcımız olsa da bilinçsiz ve dikkatsiz kullanımda hayat kalitemizi düşüren baş ağrıları kaçınılmaz bir sonuçtur.”