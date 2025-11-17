×
Bir organ kadar önemli! Dengesi bozulursa hasta ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Bağırsak#Sağlıklı Bağırsak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 07:44

Bağırsaklarımızda yaşayan görünmez canlılar, sağlığımızın sessiz mimarları olabilir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülçin Alp Avcı, “Kişiye özel probiyotik dönemi başladı” diyerek, bilimle şekillenen yeni sağlık anlayışını anlattı.