Bir organ kadar önemli! Dengesi bozulursa hasta ediyor

“Bağırsak mikrobiyotası ikinci beynimizdir”

Dr. Gülçin Alp Avcı, insan vücudundaki trilyonlarca mikroorganizmanın yalnızca sindirimde değil, bağışıklık, hormon dengesi ve ruh sağlığı üzerinde de doğrudan etkili olduğunu belirtti ve ekledi:

“Bağırsak mikrobiyotası bir organ kadar önemli. Dengesinin bozulması; diyabetten depresyona, obeziteden otoimmün hastalıklara kadar pek çok rahatsızlığın zeminini oluşturuyor.”