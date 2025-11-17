Bir organ kadar önemli! Dengesi bozulursa hasta ediyor

“Kişiye özel probiyotik” nedir?
Kişiye özel probiyotik, bireyin mikrobiyota analizine göre belirlenen, yalnızca o kişinin mikrobiyal dengesine uygun şekilde hazırlanmış insan orjinli mikroorganizmalar kullanılarak hazırlanan probiyotiktir.
Dr. Avcı, “Herkesin mikrobiyomu genetik, beslenme, stres ve çevresel faktörlere göre değişir. Dolayısıyla ‘tek tip probiyotik’ yaklaşımı doğru değildir.” diyor.
Yaklaşık 20 yıldır probiyotik mikroorganizmalar üzerine çalışan ve mikrobiyota analizi ile hastalıklar arasındaki ilişki konusunda hem akademik hem de proje düzeyinde önemli araştırmalar yürüten Dr. Gülçin Alp Avcı, kişiye özgü probiyotik kullanımının önemine dikkat çekti.
Avcı, “Doğru mikrobiyota analizi, sağlığın kişiye özel haritasını çıkarır” diyerek, toplumda giderek artan bilgi kirliliğine karşı uyarılarda bulundu.