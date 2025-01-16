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Bir meyveden çok daha fazlası… Zayıflamaya etkisi keşfedildi! ‘Günde bir bardak tüketilmeli hatta…’

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#Sağlık#Mürver#Mürver Suyu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 09:00

Kilo vermek istiyorsanız, diyetinize mürver eklemeyi göz önünde bulundurmalısınız. Washington Eyalet Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bu küçük ve koyu mor meyvelerin metabolizmayı hızlandırma ve kilo yönetiminde güçlü bir yardımcı olabileceğini öne sürüyor. İşte detaylar…