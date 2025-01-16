Bir meyveden çok daha fazlası… Zayıflamaya etkisi keşfedildi! ‘Günde bir bardak tüketilmeli hatta…’

Çalışmada iki grup üzerinde gerçekleşti. Bir grup mürver suyu içerken diğer grup, benzer renk ve tada sahip bir plasebo aldı. Her iki grup da aynı diyete uydu, fakat mürver suyu tüketenler dikkat çekici sonuçlar elde etti.



Bir hafta sonra, mürver suyu içen katılımcıların karbonhidrat tükettikten sonraki kan şekeri seviyelerinde yüzde 24’lük bir düşüş görüldü. Bu durum, vücudun glikozu daha iyi düzenleyebilme yeteneğini ortaya koyuyor. Ayrıca, insülin seviyeleri de ortalama yüzde 9 azalmış oldu.