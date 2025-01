Bir meyveden çok daha fazlası… Zayıflamaya etkisi keşfedildi! ‘Günde bir bardak tüketilmeli hatta…’

ABD’de yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçünün aşırı kilolu veya obez olduğu göz önüne alındığında, mürver, insanların metabolizmalarını kontrol altına almak için ihtiyaç duyduğu pratik bir çözüm sunabilir.



New York Post’un ‘Underappreciated’ berry can boost metabolism and may help burn fat, according to new study’ başlıklı haberinden derlenmiştir.