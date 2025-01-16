Bir meyveden çok daha fazlası… Zayıflamaya etkisi keşfedildi! ‘Günde bir bardak tüketilmeli hatta…’

BU BULGULAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Önceki araştırmalar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunun sindirim, besin emilimi, bağışıklık fonksiyonu ve ruh sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Dengeli bir bağırsak, obezite, kalp hastalığı, diyabet ve kanser riskini azaltma potansiyeline sahip.
Araştırmacılar, bu metabolik faydaların mürverin yüksek antosiyanin seviyelerinden kaynaklandığını düşünüyor. Antosiyaninler, iltihap giderici, kan şekerini düzenleyici ve yağ yakıcı özellikleri ile bilinen bitki bazlı bileşikler.