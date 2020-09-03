Bir kez yendiğinde bile etkili... Bağışıklığınızı zirveye çıkaracak süper gıdalar

Üstelik evdeyseniz sağlıklı beslenmek için bahaneniz olmamalı. Bunu kendinize yaptığınız çok büyük bir iyilik olarak düşünmelisiniz. Diyet yapmak kısıtlama değil, aksine vücudunuzun ihtiyacı olan makro ve mikro besinleri vermektir. Bu nedenle bu sürece diyet yapmak olarak değil, sağlıklı beslenme olarak bakmalısınız" ifadelerini kullandı.