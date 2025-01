Araştırmanın yazarları, bu ilişkilerin daha sağlam bir şekilde kurulabilmesi için ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, süt tüketiminin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini incelemeye devam ettiklerini vurguladılar.



Daily Mail'e-in 'Splash of semi-skimmed milk in cup of tea can cut chances of depression and anxiety, research suggests' başlıklı haberinden derlenmiştir.