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Bir ay boyunca şeker tüketmezseniz bunlar oluyor! İşte hafta hafta yaşanan değişimler…

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#Şekersiz Beslenme#Şekersiz Beslenme Nasıl Olur#Bir Ay Şekersiz Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 09:01

Şekersiz beslenme dönem dönem popüler olan ancak çoğu insanın rutinine dahil etmekte zorlandığı bir beslenme biçimi. Peki şekeriz hayatımızdan gerçekten çıkarmalı mıyız? Şeker neden bu kadar sağlıksız? Bir ay boyunca şeker tüketmezsek vücudumuzda neler olur?