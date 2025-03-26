Bir ay boyunca şeker tüketmezseniz bunlar oluyor! İşte hafta hafta yaşanan değişimler…

İÇERİK ETİKETLERİ NEDEN KAFA KARIŞTIRICIDIR?

Beslenme uzmanı Dr. Zia Stratos, “Gıda endüstrisi şeker konusunda oldukça akıllıca davranıyor. Ona dikkat ettiğimizi biliyorlar, bu yüzden onu gizliyorlar. Şekerin bal, akçaağaç şurubu, agave, pekmez, meyve suyu konsantresi, yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi 60'tan fazla farklı adı olduğu ortaya çıktı” dedi ve şunları söyledi:

“Biyokimyada, sonu ‘oz’ ile biten her şey (fruktoz, dekstroz, glikoz, galaktoz) şekerdir. Ambalajlarda kullanılmasına tahammül edemediğim bir diğer kelime de şurup. Şurup, nereden geldiğine bakılmaksızın şekerdir. Akçaağaç şurubu en saf olanlardan biridir. Ama şimdi akçaağaç şurubu ve bal üretirken ya fazladan şeker ekliyorlar ya da o kadar çok işlemden geçiriyorlar ki tüm besin maddeleri yok oluyor ve elde ettiğiniz tek şey rafine şeker bileşimi oluyor.”