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Bir anda gelen üşümelerin sebebi hastalık da olabilir bir madde eksikliği de... Hangi besinler üşümeye iyi geliyor?

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#Sağlık#Yaşam#Üşüme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 09:24

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakani Hazar, üşüme hakkında açıklamalarda bulundu.