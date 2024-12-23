Bir anda gelen üşümelerin sebebi hastalık da olabilir bir madde eksikliği de... Hangi besinler üşümeye iyi geliyor?

Farklı hastalıkların üşüme hissi oluşturabileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakani Hazar, “Solunum yolu, mide-bağırsak ve idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, hipotiroidi, romatolojik hastalıklar, mineral eksiklikleri, kalp-damar hastalıkları, diyabet, böbrek hastalıkları ve hipotermi üşüme hissi oluşturabilir. Üşüme vücutta yeteri kadar D vitamini bulunmadığında olabilir. Yorgunluk, kemik ve kaslarda güç kaybı, vücut ağrısı, üşüme, uykusuzluk ve yaraların daha geç iyileşmesi görülen semptomlardır” dedi.