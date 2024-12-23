Bir anda gelen üşümelerin sebebi hastalık da olabilir bir madde eksikliği de... Hangi besinler üşümeye iyi geliyor?

Üşüme veya titremenin, vücudun sıcaklığını ayarlamaya çalışması sonucunda olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Örneğin soğuk ve rüzgârlı bir sokakta yürümek üşümeyi tetikler ve vücut çekirdek sıcaklığını yükseltmenin bir yolunu arar. Vücudun verdiği bu reaksiyon üşüme ve titreme şeklinde kendini gösterir. Bu üşüme genellikle ateşsiz ve kısa sürelidir” diye konuştu.