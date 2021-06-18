Biontech aşısı aç mı tok mu yapılır? Biontech aşısı hangi durumlarda uygulanmaz?

Biontech aşısı aç mı tok mu yapılır? Koronavirüs salgınına aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Ancak bu süreçte merak edilen konulardan biri de "Biontech aşısının aç mı yoksa tok karnına mı yapılmalı?" sorusu. Bununla ilgili olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Saltoğlu şu şekilde açıklamada bulundu: "Aşı olmaya aç karnına gitmenize gerek yoktur. Öncesinde ya da sonrasında yemek yenebilir."