Biontech aşısı aç mı tok mu yapılır? Biontech aşısı hangi durumlarda uygulanmaz?
Koronavirüs salgınına karşı aşılama sürecinin hızlanmasıyla birlikte Covid-19 aşısıyla ilgili bazı sorular da merak ediliyor. Bunlardan biri de "Biontech aşısı aç mı tok mu yapılır" sorusu. Peki Biontech aşısı aç mı tok mu uygulanır? Biontech aşısı hangi durumlarda uygulanmaz? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Covid-19 aşılarının 35 yaş ve üzerine gelmesiyle birlikte en araştırılan konulardan biri de "Biontech aşısı aç mı tok mu yapılır" konusu oldu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Buna göre Biontech aşısının uygulanmaması gereken durumları da açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar...
2
Biontech aşısı aç mı tok mu yapılır?
Koronavirüs salgınına aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Ancak bu süreçte merak edilen konulardan biri de "Biontech aşısının aç mı yoksa tok karnına mı yapılmalı?" sorusu. Bununla ilgili olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Saltoğlu şu şekilde açıklamada bulundu: "Aşı olmaya aç karnına gitmenize gerek yoktur. Öncesinde ya da sonrasında yemek yenebilir."
3
Biontech aşısı hangi durumlarda uygulanmaz?
Sağlık Bakanlığı da bu süreçte Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Covid-19 mRNA aşısının uygulanmaması gereken durumlarla ilgili olarak da şu bilgileri verdi:
Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi öyküsü varlığında aşı uygulanması önerilmemektedir.
Daha önce yaşanan belirgin bir alerjik reaksiyon varsa aşı uygulamasından önce bu durum sağlık personeline belirtilmelidir.
4
Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ya da aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında aşının bir sonraki dozu uygulanmadan önce alerji/immünoloji uzmanına danışılmalıdır.
Diğer tüm aşılarda olduğu gibi yüksek ateş (38ºC ve üzerinde), tablosu netleşmemiş hastalık ve kronik hastalıkların atakları sırasında aşının uygulanmasının bir süre ertelenmesi önerilmektedir.