Binlerce yıl hastalıkların tedavisinde kullanıldı | Geleneksel chai tea ile modern yorumu arasında ne fark var?

GELENEKSEL OLANLA BUGÜN SATIN ALDIKLARIMIZ FARKLI

Chai Tea Latte, siyah çay yaprakları ve baharatların süt ve tatlandırıcı ile harmanlandığı bir içecektir. Ayrıca içine önceden tatlandırılmış ve şişelenmiş konsantrelerden veya toz krema benzeri karışımlar konur.

Her ikisinin de ikisinin besin değerleri ve dezavantajlarının yanı sıra lezzetleri de çok farklıdır.

Washington Post’a konuşan “Seven Pots of Tea” kitabının yazarı Nandita Godbole, baharatlı içeceklerin Hindistan'da binlerce yıldır var olduğunu söyledi.

Çok daha sonra, 19. yüzyılın ortalarında İngiliz sömürgeciler, Hindistan'da çay arazileri kurdular. Godbole, ilk başta amacın Büyük Britanya'ya ve diğer ülkelere çay tedarik etmek olduğunu ancak kısa süre sonra, başka bir talep yolu yaratabileceklerini fark eden İngilizlerin çayı Hintlilere pazarlamaya başladıklarını söyledi ve ekledi: “Yerel olarak satılanların çoğu düşük kaliteli, aşırı acı ve buruk tattaydı. Bu tatları dengelemek için birçok Hintli, İngilizlerin çaya süt ekleme alışkanlığını benimsedi.