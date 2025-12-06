Bilinciniz saklasa da yüzünüz söylüyor: Uzmanlar yalanı ele veren 9 işareti açıkladı

4- ABARTILI JESTLER
Bazı yalancılar daha ikna edici olmak için normalden fazla jest yapar. Hatta göz kırpmadan uzun süre göz teması kurmaya çalışabilirler. Aşırı el hareketleri, vurgu dolu konuşmalar yalana işaret olabilir.
5- POKER SURAT
Kimi insanlar ise tam tersi yaklaşır; yüzlerini tamamen kapatıp duygusuz, sabit bir ifade takınırlar. Bu baskılanmış mimik, sıkça yalanla ilişkilendirilir.
6- YÜZÜ SAKLAMA HAREKETLERİ
Yalancılar çoğu zaman burunlarına dokunur, ağızlarını kapatır veya yüzlerini kısmen gizlemeye çalışır. Bu, bilinç dışı bir korunma refleksi olarak değerlendirilir.