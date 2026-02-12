Bilimsel yanıt şaşırttı: Kadınlar neden erkeklerden daha çok üşürler?

Özetle kadınların ve erkeklerin sıcaklık algısındaki farkın temeli, biyolojik ve yapısal farklarda yatıyor. Araştırma, kadınların daha küçük vücut boyutu ve daha düşük metabolizma hızı nedeniyle daha fazla üşüdüğünü, vücut yağ oranının ise kısmen ısı kaybını dengelediğini gösteriyor.

Yani ofiste, evde ya da dışarıda kimin daha sıcak ya da soğuk hissettiği tamamen rastlantı değil: bu, metabolizmanın ve vücut yapısının doğal bir yansıması.



New York Post’un “Yes, women often feel colder than men — here’s why” başlıklı haberinden derlenmiştir.