×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Bilimsel yanıt şaşırttı: Kadınlar neden erkeklerden daha çok üşürler?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Kadın Neden Çok Üşür#Kadın Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 08:31

Genelde erkekler sıcak, kadınlar ise soğuktan şikâyetçi. Peki bu farkın arkasında ne var? Yeni bir araştırma, nüfusun yarısının sürekli olarak kalın giysiler giymek zorunda hissetmesinin bilimsel bir açıklamasını ortaya koydu.