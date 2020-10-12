Bilimsel çalışmalarla kanıtlandı… Bu besinler sperm sayısını artırıyor

“Son yıllarda yapılan çalışmalar ve bilimsel araştırma sonuçları erkeğin beslenme alışkanlıklarının sperm kalitesini bozduğunu gösteriyor. Sperm kalitesine yaşam biçimi kadar besinler de önemli etki etmektedir. Bazı besinler içerdikleri birtakım vitaminler ve anti-oksidanlar ile sperm kalitesini artırmada önemli rol oyanabiliyor. Ancak bu besinlerin işe yaraması için sürekli olarak değil düzenli olarak tüketilmesi gerekir” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Emre Pabuçcu, spermler üzerine direk olarak sayı artırıcı veya şekil düzeltici etkileri olmasa da, hareket anlamında olumlu etkileri olabilecek 8 besini yorumladı.