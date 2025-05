Eğer bir dahaki sefere uzun bir banyodan ya da havuzdan çıktıktan sonra parmaklarınızın buruştuğunu fark ederseniz, bu durumu sadece estetik bir değişiklik olarak değil, bedeninizin çevresel koşullara verdiği akıllıca bir yanıt olarak görün. Çünkü bu kırışıklıklar, basit bir su emilimi değil, vücudun sinir sistemi aracılığıyla uyguladığı bir adaptasyon stratejisi.



