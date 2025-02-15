Bilim insanları yeni bir ‘harika takviye’ keşfetti! Bacopa bitkisinin etkileri şaşırttı… Hangi yöntemlerle tüketiliyor?

BACOPA BİTKİSİ GENELLİKLE HANGİ YÖNTEMLERLE TÜKETİLİYOR?

Takviye formları: Bacopa, kapsül veya tablet şeklinde takviye olarak alınabilir. Bu formlar, belirli bir dozajda bacopa özütü içerir.

Toz halinde: Bacopa, toz formunda da bulunabilir. Bu toz, suya veya meyve suyuna karıştırılarak içilebilir veya yoğurt gibi gıda maddelerine eklenerek tüketilebilir.

Çay: Bacopa yaprakları, çay olarak demlenebilir. Sıcak suya bacopa yaprakları eklenip birkaç dakika bekletilerek içimi sağlanabilir.

Sıvı ekstraktlar: Bacopa’nın sıvı ekstraktları da mevcuttur. Bu form, su veya başka bir sıvıya birkaç damla eklenerek kullanılabilir.