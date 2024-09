Bilim insanları ise gıda ambalajlarının daha iyi test edilmesi gerektiğini ve "gıdaya uygun" statüsündeki ambalajlarla ilgili daha fazla denetim olması gerektiğini belirtti. Muncke, "Gelecekte bu malzemelerin güvenliğini sağlamak için daha yapıcı yollar üzerine düşünmeliyiz. Beni endişelendiren şey bunun olmuyor olması" dedi.

The Washington Post'un "Scientists just figured out how many chemicals enter our bodies from food packaging" başlıklı haberinden derlenmiştir.