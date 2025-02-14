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Bilgisayarınızı bile başkasıyla paylaşmayın! Soğuk havaları hastalıksız atlatmak için 12 öneri

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#Kışın Hastalıklardan Korunma#Hastalıklardan Korunma Yolları#Kışın Korunma Yolları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 13:44

Kış aylarında pek çok hastalığın görülme oranı artış göstermektedir. Mevsimsel değişimler sonucu zayıf düşen bağışıklık sistemini güçlendirecek önlemler almak, kışın sağlıklı kalmanın en önemli yollarından biridir. Kış aylarında çocuklar, yaşlılar ve gebelerin yanı sıra kalp, tansiyon, şeker, karaciğer ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların; soğuk algınlığı, grip, sinüzit, bronşit ve zatürre gibi hastalıklara karşı daha dikkatli olmaları önemlidir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Özçelik, kış hastalıklarından korunmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.