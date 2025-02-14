Bilgisayarınızı bile başkasıyla paylaşmayın! Soğuk havaları hastalıksız atlatmak için 12 öneri

8- Mendilleri bir kereden başka kullanmayın.

9- Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmak kaydıyla sıvı tüketimini artırın.

10- Bilinçsiz ya da eczane tavsiyesiyle ilaç özellikle antibiyotik kullanmayın.

11- Güneşli kış günlerinde açık havada dolaşın.

12- Kış aylarında ortaya çıkabilen depresyondan korunmak için vücut enerjinizi artırın. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve düzenli uykunun yanı sıra; arkadaşlarla vakit geçirmek, işyerinde kısa molalar vererek keyif alınan aktiviteler yapmak önemlidir. Bedeninize ve ruhunuza iyi gelen şeyleri yapın.