Biberiye nedir, ne işe yarar? İşte biberiyenin faydaları
Biberiye, Akdeniz bölgesine özgü kokulu bir bitkidir. Biberiye sadece tadı ve kokusuyla tanınmaz; aynı zamanda sahip olduğu birçok sağlık yararıyla da ünlüdür. İyi bir demir, kalsiyum ve A, C ve B-6 vitaminleri kaynağı olan biberiye, yüzyıllardır tıbbi amaçlı kullanılmıştır. Peki biberiye tam olarak nedir, nerede yetişir? İşte biberiyenin sağlığa faydaları…
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Akdeniz bölgesine özgü kokulu bir bitki olan biberiyenin sıcak, acı bir tadı vardır ve birçok yiyeceğe hoş bir tat ve aroma verir. Ayrıca biberiye, çayda veya uçucu yağ veya sıvı özüt olarak kullanılabilir. Biberiye sadece biberiyeli tavuk ve kuzu gibi mutfak yemeklerinde iyi bir tada sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda zengin bir demir, kalsiyum ve B-6 vitamini kaynağıdır .
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Biberiyenin Faydaları Nelerdir?
Biberiyenin en çok bilinen faydalarından bazıları şunlardır:
Biberiye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olduğu düşünülen zengin bir antioksidan ve antienflamatuar bileşik kaynağıdır.
Biberiye bilişsel bir uyarıcı olarak kabul edilir ve hafıza performansını ve kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca uyanıklığı, zekayı ve odaklanmayı artırdığı da bilinmektedir.
Biberiye aroması, kronik anksiyete veya stres hormonu dengesizlikleri olanlarda ruh halini iyileştirmek, zihni temizlemek ve stresi azaltmak ile ilişkilendirilmiştir.
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Biberiye yağının saç büyümesini teşvik ettiği, kelliği önlediği, yavaş beyazlamayı önlediği ve kepek ve kuru saç derisini tedavi ettiği bilinmektedir.<> Biberiye genellikle mide ekşimesi, bağırsak gazı, karaciğer ve safra kesesi şikayetleri ve iştahsızlık gibi sindirim sorunları için kullanılır.<> Biberiye özellikle bakteriyel enfeksiyonlara karşı güçlüdür.<> Biberiyedeki besinler, cilt hücrelerini genellikle güneş ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur.
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Biberiyenin yan etkileri var mıdır?
Biberiye ölçülü miktarda tüketildiğinde yukarıda saydığımız faydaları sağlar, ancak fazla tüketildiğinde kusma, spazmlar ve hatta akciğer ödemi gibi ciddi yan etkilere yol açabilir. Biberiyeyi diyet listenize dahil etmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var.
Biberiyenin gereğinden fazla tüketimi düşüklere neden olabilir; bu nedenle hamile kadınların ek biberiye almaları tavsiye edilmez.
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Biberiye Çayı Nasıl Yapılır?
1 fincan kaynamış suya, 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye koyun ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Çayınızı süzüp içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine limon ve bal da ilave edebilirsiniz.
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Her şeyin olduğu gibi biberiye çayının da aşırı tüketiminde vücuda bazı yan etkileri olabilir. Biberiye çayı fazla tüketildiğinde zehirlenme riski taşır. Epilepsi krizlerini tetikleme riski olduğundan biberiye çayını, bu hastalığa sahip olanların tüketmesi önerilmez.
Biberiye çayının kan dolaşımı artırıcı özelliği de vardır. Bu nedenle, yüksek tansiyonu olan kişilerin de doktor kontrolünde tüketmesi gerekir.