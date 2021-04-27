Biberiye nedir, ne işe yarar? İşte biberiyenin faydaları

Akdeniz bölgesine özgü kokulu bir bitki olan biberiyenin sıcak, acı bir tadı vardır ve birçok yiyeceğe hoş bir tat ve aroma verir. Ayrıca biberiye, çayda veya uçucu yağ veya sıvı özüt olarak kullanılabilir. Biberiye sadece biberiyeli tavuk ve kuzu gibi mutfak yemeklerinde iyi bir tada sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda zengin bir demir, kalsiyum ve B-6 vitamini kaynağıdır .