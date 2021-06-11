Biberiye çayı zayıflatır mı? İşte, taze biberiye çayının faydalar, zararları ve yapılışı
Biberiye et yemeklerine kattığı aromasıyla sıklıkla tercih edilen bir bitkidir. Ancak son zamanlarda biberiye çayı, metabolizmaya katkılarından dolayı kilo vermek isteyenlerin gözdesi haline geldi. Özellikle nane ile birleştiğinde vücuda katkılarının yanında aromasıyla da lezzetli bir çaya dönüşmüş oluyor. Peki, biberiye çayı zayıflatır mı? İşte, biberiye çayının faydaları, olası yan etkileri ve yapılışı…
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Biberiye, Akdeniz ikliminde yetişen, güzel kokmasıyla bilinen bir bitkidir. Mutfaklarımızda yer alan ve yemeklere leziz bir aroma veren biberiye, sağlık için de çok faydalı. Biberiye çayı, biberiye bitkisinin yapraklarının kurutulup kaynatılmasıyla hazırlanan ve vücut için çeşitli faydaları olan biberiye çayı, sindirimden baş ağrısına kadar pek çok şeye iyi geliyor. Gelin biberiye çayının mucizevi faydalarına ve nasıl yapıldığına birlikte bakalım.
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Biberiye çayının faydaları nelerdir?
Kabızlık ve hazımsızlık gibi problemleri önlemeye yardımcı olur.
Hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu artırıyor.
Biberiye çayının buharını solumak baş ağrısına iyi gelir. Bu nedenle uzmanlar özellikle migreni olanlara biberiye çayını tüketmeyi önerir.
Biberiye tam bir antioksidan kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Güçlü antiseptik özelliği ile gargara yöntemiyle ağızda meydana gelen yaraları iyileştirir.
Regl döneminde ağrılara iyi gelir.
Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere destek olduğu biliniyor.
Zayıflamanın en temel yolları arasında olan egzersiz ve düzenli beslenmenin yanında biberiye çayı gibi bazı zayıflama çayları hem metabolizmayı hızlandırıcı hem de yağ yakıcı özellikleriyle kilo vermeye yardımcı olur. Ancak hiçbir zaman bitkisel çaylar tek başına zayıflatmaz.
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Biberiye çayını soğuk tüketmek ise vücut ısısını düşürdüğü için yağ yakımını hızlandırır. Bu nedenle zayıflama çaylarının soğuk tüketilmesi daha etkilidir. Gün içerisinde soğuk su tüketmek de kalori yakımını hızlandırır ve zayıflamaya yardımcı olabilir.
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Biberiye çayı nasıl yapılır?
1 fincan kaynamış suya, 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye koyun ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Çayınızı süzüp içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine limon ve bal da ilave edebilirsiniz.
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Biberiye çayının zararları nelerdir?
Her şeyin olduğu gibi biberiye çayının aşırı tüketiminin de vücuda bazı zararları bulunuyor. Bu çay fazla tüketilirse zehirlenme riski olabiliyor. Epilepsi krizlerini tetikleme riski olan biberiye çayını, bu hastalığa sahip olanların tüketmesi önerilmiyor.
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Biberiye çayının kan dolaşımı artırıcı özelliği de bulunuyor. Bu sebeple yüksek tansiyonu olan kişilerin de doktor kontrolünde tüketmesi gerekiyor.
NOT: Yukarıda da belirttiğimiz gibi bitki çayları zayıflama konusunda sadece destekleyici niteliktedir. Kullanmadan önce herhangi bir alerjik reaksiyon göstermemesi ve zararlı etkilerinden korunmak için mutlaka doktor denetiminde kullanmanızı öneririz.