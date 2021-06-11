Biberiye çayı zayıflatır mı? İşte, taze biberiye çayının faydalar, zararları ve yapılışı

Biberiye, Akdeniz ikliminde yetişen, güzel kokmasıyla bilinen bir bitkidir. Mutfaklarımızda yer alan ve yemeklere leziz bir aroma veren biberiye, sağlık için de çok faydalı. Biberiye çayı, biberiye bitkisinin yapraklarının kurutulup kaynatılmasıyla hazırlanan ve vücut için çeşitli faydaları olan biberiye çayı, sindirimden baş ağrısına kadar pek çok şeye iyi geliyor. Gelin biberiye çayının mucizevi faydalarına ve nasıl yapıldığına birlikte bakalım.