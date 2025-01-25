Beynin yaşlanmasını yavaşlatıyor! En güçlü bileşikler bu besinlerde bulunuyor

Kansere karşı koruyan antioksidanlar için karalahana soteleyin

Karalahana, hücreleri hasardan korumaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan flavonol adı verilen bir tür antioksidanla doludur. Ayrıca, bağırsakta sülforafana dönüştürülen ve kanser karşıtı özelliklere sahip olduğu bilinen glukozinolatlar adı verilen bitki bileşikleri içerir.

Karalahanayı çiğ yemek zor olabilir, bu yüzden hafifçe sotelemeyi deneyin. Isıtılmış bir tavaya biraz zeytinyağı, bir diş ince rendelenmiş sarımsak ve bir miktar pul biber ekleyin. İnce doğranmış lahanayı ekleyin ve solana kadar pişirin. Üzerine biraz limon suyu sıkın ve servis etmeden önce karabiber ekleyin.