Beynin yaşlanmasını yavaşlatıyor! En güçlü bileşikler bu besinlerde bulunuyor

Sağlıklı bağırsak prebiyotikleri için çorbalara pırasa ekleyin
Pırasa, bağırsakların sindiremediği bir tür prebiyotik lif olan dirençli nişastanın muhteşem bir kaynağıdır. Kalın bağırsağa geçer ve burada bağırsak bakterileri tarafından fermente edilerek kısa zincirli yağ asitleri üretilir. Bunlar bağırsak sağlığında çok önemli bir rol oynar ve insülin duyarlılığını ve bilişsel işlevi geliştirir.
Pırasayı yemenin en iyi yollarından biri, su teresi gibi besin değeri yüksek diğer yeşil sebzelerle karıştırarak çorbaya koymaktır. Büyük bir tencerede 1 çay kaşığı tereyağını eritin, ince dilimlenmiş bir pırasayı ekleyin ve birkaç dakika soteleyin. Soyulmuş ve doğranmış bir patates ve bir poşet su teresi ekleyin ve beş dakika soteleyin. Ardından 500 ml sebze su ve bir tutam muskat ekleyin. İyice baharatlayın, 20 dakika pişirin, ardından pürüzsüz olana kadar karıştırın.