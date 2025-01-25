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Beynin yaşlanmasını yavaşlatıyor! En güçlü bileşikler bu besinlerde bulunuyor

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#Akdeniz Diyeti#Akdeniz Diyeti Salatası Nasıl Yapılır#Yeşil Çay
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 08:58

Araştırmacılar, yeşil çay ve yeşil smoothie içmeyi içeren bir diyetin beyin yaşlanmasını yavaşlatabileceğini söylüyor.