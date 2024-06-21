 Beyni güçlendiren 5 baharat... Her yemeğe mutlaka ekleyin! Hafızayı güçlendiriyor, unutkanlığa iyi geliyor

HİNDİSTAN CEVİZİ

Hindistan cevizi, sağlık açısından birçok fayda sağlayan bir besin. Doymuş yağlar yerine vücut için faydalı olan sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Bu özellikleri sayesinde Hindistan cevizi yağı, kilo kontrolüne ve yağ yakımına destek olabilir.



Ayrıca bu baharat, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemi sağlığını da destekliyor. Lif, sindirime yardımcı olur, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını azaltabilir. Dr. Crawford ise “Hindistan cevizinin aynı zamanda ruh halini iyileştirici etkileri de var. Bu da daha odaklanmış ve olumlu bir zihinsel duruma katkıda bulunabilir" dedi