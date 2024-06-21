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 Beyni güçlendiren 5 baharat... Her yemeğe mutlaka ekleyin! Hafızayı güçlendiriyor, unutkanlığa iyi geliyor

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#Sağlık#Baharatın Faydaları#Baharatlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 08:14

Unutkanlık, birçok insanın hayatında zaman zaman karşılaşabileceği yaygın bir sorun. Ancak çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebilen unutkanlık için doğal bir destekleyici bulunuyor: Baharatlar! Düzenli olarak tüketildiğinde hafızayı güçlendiriyor ve zihinsel performansı artırıyor. Peki hangi baharatlar daha çok etkili? Beyin sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir nörolog olan Dr. Brandon Crawford, New York Post’a beyin sağlığına iyi gelen 5 baharatı açıkladı. İşte detaylar…