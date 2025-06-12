Beyin sisi, ağrılar ve hatta bayılma… Yeterince su içmediğinizi gösteren altı işaret

İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı sudur ancak ter, idrar, dışkı ve nefes yoluyla günde yaklaşık 2 ila 2,5 litre olmak üzere sürekli sıvı kaybederiz. Bu sıvıyı düzenli olarak yerine koymak çok önemlidir.

Prof. Kavouras, “Birçoğumuz farkında olmadan hafif dehidrate veya ‘yetersiz hidrate’ oluyoruz. Bu, hissetme ve işlev görme şeklimizi ince ama önemli ölçüde etkileyebilir. Daha da önemlisi, hipertansiyon, diyabet ve demans gibi kronik sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır ve bu da beklenen yaşam süresinin kısalması anlamına gelir” diye konuştu.