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Beyin sisi, ağrılar ve hatta bayılma… Yeterince su içmediğinizi gösteren altı işaret

Güncelleme Tarihi:

#Dehidrasyon#Susuzluğun Zararları#Günde Ne Kadar Su İçmeli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 12:44

Yaz aylarında susuzluk sizi sinsice yakalayabilir ve sağlığınızı altüst edebilir. İşte uyarı işaretlerini nasıl fark edeceğiniz…