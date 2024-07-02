Beyin sağlığının en büyük destekçisi meğer oymuş… İşte yeni araştırmanın sonuçları

TOKSİN TEMİZLEME

Egzersizin beyindeki atıkların uzaklaştırılmasındaki rolü şu anda dünyanın dört bir yanındaki araştırma laboratuvarlarında aktif olarak araştırılan bir alan. Çalışma teorisi, sağlık durumunuza bağlı olarak farklı kişiliklere bürünebilen mikroglial hücreler olarak bilinen belirli şekil değiştiren beyin hücreleriyle ilgili.

Şizofreni ve hatta Long Covid gibi bazı psikiyatrik durumlarda, hastalık süreci mikrogliaların gözle görülür şekilde dikenli bir form almasına neden olarak iltihap oluşturuyor ve beynin doğal işleyişine müdahale ediyor.