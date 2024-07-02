Beyin sağlığının en büyük destekçisi meğer oymuş… İşte yeni araştırmanın sonuçları

BEYİN GÜBRESİ
Araştırmalar, fiziksel olarak aktif olmanın tüm bunama türlerinin riskini yüzde 28, özellikle de Alzheimer hastalığının riskini yüzde 45 oranında azalttığını defalarca gösterdi.
Yıllar boyunca bilim insanları, katılımcıların rastgele iki farklı gruba ayrıldığı, bir grubun bir egzersiz programını takip ettiği ve diğerinin hareketsiz kaldığı çeşitli deneyler gerçekleştirdi. Bu deneylerin neredeyse tamamında egzersiz programı grubunun bilişsel testlerde daha iyi performans gösterdiği, aynı eğilimin sağlıklı katılımcılarda, felç geçirenlerde ve hatta Alzheimer hastalarında da görüldüğü rapor edildi.