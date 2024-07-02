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Beyin sağlığının en büyük destekçisi meğer oymuş… İşte yeni araştırmanın sonuçları

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#Beyin Sağlığı#Spor Ve Beyin Sağlığı#Sporun Beyne Etkisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 13:20

Egzersiz yapmanın sağlık anlamında çok faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni bir araştırma, fiziksel aktivitenin beyindeki toksinleri temizleyebildiğini ve aynı zamanda yeni nöronları ve bağlantıları uyaran bir 'gübre' görevi gördüğünü gösteriyor