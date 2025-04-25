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Beyin sağlığı için birebir! Günde ne kadar tüketmeli? İşte ceviz yemenin sağlığa dokuz muhteşem faydası

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 08:33

Bağırsak ve beyin sağlığından kilo yönetimine ve kan basıncına kadar cevizler, çok sayıda fayda sağlayan harika bir seçimdir.