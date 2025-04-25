Beyin sağlığı için birebir! Günde ne kadar tüketmeli? İşte ceviz yemenin sağlığa dokuz muhteşem faydası

1- Beyin fonksiyonlarına yardımcı olabilir

Omega-3 içeriği sayesinde ceviz genellikle ‘beyin gıdası’ olarak adlandırılır ve bunun iyi bir nedeni vardır.

Dr. Enayat, “Ceviz özellikle polifenoller ve bilişsel işlev için çok önemli bir omega-3 yağ asidi türü olan DHA açısından zengindir. Düzenli ceviz tüketimi yaşlı yetişkinlerde gelişmiş hafıza ve bilişsel işlevle ilişkilendirilmiştir ve büyüleyici bir yönü de cevizin yapısının insan beynine benzemesidir. Belki bir tesadüf ama görsel olarak çarpıcı bir tesadüf” diye konuştu.

Bu arada hayvan çalışmaları, cevizle zenginleştirilmiş diyetlerin öğrenme ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor ve bunun beyindeki oksidatif hasarın azalmasının bir sonucu olduğunu öne sürüyor.