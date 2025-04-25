Beyin sağlığı için birebir! Günde ne kadar tüketmeli? İşte ceviz yemenin sağlığa dokuz muhteşem faydası

Dr. Shah da ekledi: “İyi yaşlanmak sadece iyi görünmekle ilgili değildir, aynı zamanda vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasıyla da ilgilidir ve ceviz, yaşa bağlı hastalıkların arkasındaki ana suçlulardan biri olan oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olan antioksidanlar ve temel besinlerle yüklü olduğu için bunda bir rol oynayabilir.”
Dr. Shah, gözlemsel verilerin, daha yüksek kabuklu yemiş tüketiminin daha uzun ömür ve kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanserler gibi yaşa bağlı kronik hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdiğini söyledi. Dahası, bazı kohortlar, haftada en az beş kez kuruyemiş tüketen yaşlı yetişkinlerin, tüketmeyenlere kıyasla, belirli takip dönemlerinde yaşa bağlı yaygın nedenlerden ölme olasılığının yüzde 20 daha az olduğunu gösteriyor.