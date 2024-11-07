Beyin için çifte darbe! Demans riskinizi azaltmak istiyorsanız kan basıncınızı kontrol altında tutun

Hipertansiyonu ilaçla yönetmek demans riskini azaltabilir ancak ortadan kaldırmaz.

Daugherty, araştırmacıların hipertansiyonun doğrudan nedenlerini tam olarak anlamadıklarını, mevcut tedavi stratejileriniz tamamen semptom yönetimi ile ilgili olduğunu, hipertansiyonun yaşam boyu süren bir sağlık sorunu olduğu için, en iyi stratejinin aslında onu önleme olduğunu ifade etti.

Ancak bir kişide hipertansiyon gelişse bile, 40 yaşından sonra sistolik basıncın 130 mmHg'nin altında tutulması bilişsel sonuçları iyileştirebilir.