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Beyin için çifte darbe! Demans riskinizi azaltmak istiyorsanız kan basıncınızı kontrol altında tutun

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#Demans#Demans Riski#Tansiyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 14:22

Yaşlandıkça sağlıklı bir beyin için sağlıklı kan basıncına ihtiyacımız vardır. Amerikalı yetişkinlerin neredeyse yarısında hipertansiyon sorunu var. İşte bu sorun yıllar sonra bunama gelişimi için en yaygın ama ve önlenebilir risk faktörlerinden biri. Hipertansiyon ya da kronik olarak yüksek kan basıncı, beyin için çifte darbe anlamına geliyor. Çünkü yüksek kan basıncı beyne oksijen girmesini zorlaştırır ve beynin metabolik atıklardan kurtulmasını zorlaştırır. Anormal derecede yüksek kan basıncı beyindeki küçük kan damarlarına zarar vererek beyin hasarına neden olabilir.