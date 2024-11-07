Beyin için çifte darbe! Demans riskinizi azaltmak istiyorsanız kan basıncınızı kontrol altında tutun

İşte hipertansiyonu yönetmenin bazı yolları:
Aktif kalın
Fiziksel aktivite eksikliği ve hareketsiz bir yaşam tarzı hipertansiyon ve demans için risk faktörleridir. Buna karşılık, düzenli egzersiz yapmak hem hipertansiyon hem de demans riskini azaltır.
Bahçeyle uğraşmak, yoga yapmak ya da sadece yürüyüşe çıkmak bile hem beyne hem de vücudun geri kalanına fayda sağlayabilir.
Daha sağlıklı beslenin
Aşırı tuz alımı hipertansiyon için önemli bir risk faktörüdür. Tuz alımının azaltılması, kısmen bağırsak mikrobiyomunun iyileştirilmesine yardımcı olarak kan basıncını düşürür.
İlaç tedavisini düşünün
Uzmanlar, zaten hipertansiyonunuz varsa, yönetim stratejisine devam etmenin ve kan basıncını düşürmenin hala sizin yararınıza olduğunu söylüyor.
Antihipertansif ilaçlar yardımcı olabilir. Toplam 17 randomize kontrol çalışmasının iki meta-analizi, antihipertansif tedavinin bilişsel bozulma ve gerilemeye karşı koruyucu olduğunu bildirmiştir.