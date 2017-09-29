Beyaz kremalı muzlu kek tarifi

•3-4 adet olgun muz•2 çorba kaşığı limon suyu•425 gr un•1,5 çay kaşığı karbonat•1/4 çay kaşığı tuz•180 gr tereyağı (oda sıcaklığında)•225 toz şeker•3 iri yumurta•2 çay kaşığı vanilya•350 ml süt + 1 çorba kaşığı limon suyuKek Kaplaması:•125 gr tereyağı•200 gr labne•1 çay kaşığı vanilya•400 gr pudra şekeri•Kırık iç ceviz (süsleme için) Fotoğraflar: www.oyascuisine.comFırını 150 dereceye ısıtın. Kelepçeli kalıbınızı yağlayın. Muzlara limon suyu ekleyerek iyice ezin.Bir kasede un, karbonat ve tuzu karıştırın.Başka bir kapta oda sıcaklığındaki tereyağı ve şekeri çırpın.Çırpma işlemine devam edin.Çırpma işlemi devam ederken yumurtaları teker teker ilave edin.Vanilyayı koyun.Yumurta ve tereyağını iyice çırpın.Sonra unlu karışım ile sütlü karışımı değişimli olarak yavaş yavaş ekleyin. En son muzlu karışımı ilave edin.Karıştırın.Keki yağlanmış kalıba dökün.Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat pişirin.1 saat sonunda kürdan testi yapın.Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğuyuncaya kadar bekletin.Soğuduktan sonra krema ile kaplayın.Not: Bu tarif www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.