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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Beyaz kremalı muzlu kek tarifi

Görünüşü ve tadıyla herkesi kendine hayran bırakacak müthiş kek tarifi!

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1Malzemeler
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Malzemeler

•3-4 adet olgun muz

•2 çorba kaşığı limon suyu

•425 gr un

•1,5 çay kaşığı karbonat

•1/4 çay kaşığı tuz

•180 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

•225 toz şeker

•3 iri yumurta

•2 çay kaşığı vanilya

•350 ml süt + 1 çorba kaşığı limon suyu

Kek Kaplaması:

•125 gr tereyağı

•200 gr labne

•1 çay kaşığı vanilya

•400 gr pudra şekeri

•Kırık iç ceviz (süsleme için)
Fotoğraflar: www.oyascuisine.com

2Hazırlanışı
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Hazırlanışı

Fırını 150 dereceye ısıtın.

Kelepçeli kalıbınızı yağlayın.

Muzlara limon suyu ekleyerek iyice ezin.

Bir kasede un, karbonat ve tuzu karıştırın.

3
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Başka bir kapta oda sıcaklığındaki tereyağı ve şekeri çırpın.

4
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Çırpma işlemine devam edin.

5
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Çırpma işlemi devam ederken yumurtaları teker teker ilave edin.

6
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Vanilyayı koyun.

7
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Yumurta ve tereyağını iyice çırpın.

8
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Sonra unlu karışım ile sütlü karışımı değişimli olarak yavaş yavaş ekleyin.

9
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En son muzlu karışımı ilave edin.

10
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Karıştırın.

11
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Keki yağlanmış kalıba dökün.

12
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Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat pişirin.

13
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1 saat sonunda kürdan testi yapın.

Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğuyuncaya kadar bekletin.

14
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Soğuduktan sonra krema ile kaplayın.

Not: Bu tarif www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.

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