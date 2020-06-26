Beslenmenize dikkat ederek genç kalabilirsiniz! İşte püf noktaları...

Rengarenk beslenin Yaş ilerledikçe vücutta bazı değişiklikler gözlemlenir. Bağırsak enzimlerinde ve emiliminde bazı azalmalarda olduğu için öğün sayıları ve öğünlerde tüketilen besinlerin verimliliği ve kalitesi çok önemlidir. Vücudun ihtiyacı olan tüm besin ögelerini tek çeşit beslenme ile sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle beslenmenin çeşitliliği çok önemlidir.