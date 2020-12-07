Beslenme listenizden eksik etmeyin! Bu besinler kalbi güçlendiriyor

Kalp krizi dünyadaki ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alırken hem yaşlıları hem de gençleri tehdit ediyor. Kalp rahatsızlıklarından korunma bu nedenle daha büyük önem kazanıyor. Kalp hastalıklarından korunmada sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı çok önemli. Doç. Dr. Ahmet Karabulut, aşırı sıcakların yanı sıra soğuk havaların da kalp krizine davetiye çıkardığını belirtiyor. Karabulut, özelikle taze meyve sebze tüketiminin kalp sağlığını koruma açısından önemli olduğunu vurguluyor.