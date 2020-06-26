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GeriSağlık Beslenme listenizde mutlaka bulunmalı! Ancak tüketirken dikkat edin
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Hürriyet
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Sağlık
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 14:48,

Beslenme listenizde mutlaka bulunmalı! Ancak tüketirken dikkat edin

Kuruyemişler, vitamin, mineral ve sağlıklı yağ kaynakları olarak günlük beslenmemizde mutlaka yer almalıdır. Ancak kuruyemişlerin, yağ içerikleri nedeniyle enerji yoğunlukları yüksek olduğu için tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Hilal Konak, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

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Kuruyemişlerdeki sağlıklı yağ asitleri, vitamin ve minerallerden tam olarak fayda sağlamak için kavrulmamış ve tuz eklenmemiş kuruyemişler tercih edilmelidir.

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Kavurma işlemi sırasında ısı nedeniyle sağlıklı yağlar trans yağa dönüşebilmektedir. Trans yağlar ise sağlık için zararlı yağlardır.

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Yüksek ısı nedeniyle kavrulmuş kuruyemişlerin besin değerleri de azalmaktadır. Vitamin, mineral kayıpları oluşmaktadır.

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Hem kavrulmuş hem tuzlanmış kuruyemişler kişide daha fazla yeme isteği uyandırabilir ve daha fazla kalori alımına sebep olabilir. Bununla birlikte kavrulmuş ve tuzlanmış kuruyemişler fazla tuz tüketimine neden olur.

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Özellikle tansiyon problemi olan kişiler kavrulmuş ve tuzlanmış kuruyemiş yerine çiğ kuruyemişleri tercih etmelidirler.

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Çiğ olarak tüketilen kuruyemişler iyi birer lif kaynağıdır. Ancak kavrulma işleminden sonra kabukları soyulan kuruyemişlerin lif oranı azalmaktadır.

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Kuruyemiş tüketirken porsiyona mutlaka dikkat edilmelidir. Günde 1 avuç, yaklaşık 20-25 gram kuruyemiş tüketimi yeterlidir. 3 tam ceviz, 10 adet çiğ fındık, 10 adet çiğ badem, 10 adet çiğ kaju günlük ideal porsiyonlardır.

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