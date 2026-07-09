“Benin kanser değil” dendi, iki yıl sonra kavun büyüklüğünde tümör çıktı: Genç baba yaşadıklarını anlattı

Bu yılın mart ayında temiz sonuç aldı. Yine de önümüzdeki yıllarda düzenli BT ve MR taramalarıyla yakından izlenmeye devam edecek.
Yaşadıklarından sonra en önemli mesajının erken kontrol olduğunu söylüyor: Şüpheli bir ben, açıklanamayan bir şişlik, geçmeyen ağrı ya da beklenmedik bir belirti varsa doktora başvurmak ve gerektiğinde ikinci görüş almak hayati önem taşıyabilir.
Uzmanlara göre benlerde büyüme, renk değişimi, düzensiz kenar, kanama, kaşıntı ya da hızlı şekil değişikliği ciddiye alınmalı. Çoğu zaman sonuç iyi huylu çıkabilir; ancak bu hikâyenin gösterdiği gibi, şüpheli belirtileri takip etmek hayat kurtarabilir.