×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİKBEBEKÇOCUKERGENLİKEBEVEYNYAŞAMYAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

“Benin kanser değil” dendi, iki yıl sonra kavun büyüklüğünde tümör çıktı: Genç baba yaşadıklarını anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Melanom
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 08:47

Karnındaki benin büyüdüğünü fark eden genç adam, yapılan işlem sonrası “kanser değil” yanıtını aldı. Ancak iki yıl sonra koltuk altında çıkan küçük bir şişlik, vücuduna yayılan agresif melanomun ilk işaretiydi. Önce bezelye büyüklüğünde olan kitle kısa sürede kavun boyutuna ulaştı.