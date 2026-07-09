“Benin kanser değil” dendi, iki yıl sonra kavun büyüklüğünde tümör çıktı: Genç baba yaşadıklarını anlattı

Doktoru da benin kontrol edilmesi gerektiğini düşünerek onu özel bir hastaneye yönlendirdi. Kısa bir işlemle ben alındı ve patolojiye gönderildi.

İki hafta sonra gelen mektupta benin kanserli olmadığı yazıyordu. Bu haber aile için büyük bir rahatlama oldu. Sonuç temiz çıkınca konuyu kapattılar ve bir daha düşünmediler.