Belirtileri başka hastalıklarla karıştırılıyor, teşhis zorlaşıyor... Kalp yetmezliğine dahi sebep olabiliyor

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ile vücudumuzda tam olarak ne yaşanıyor da bu hastalık kalp yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor?

Akciğerlere kan pompalayan kalbin sağ tarafı, daralmış damarlara karşı sürekli daha fazla güç harcamak zorunda kalır. Bu durum zamanla kalbin sağ tarafını yorar, büyütür ve tedavi edilmediğinde kalp yetersizliğine kadar ilerleyebilir. Yani PAH sadece akciğerleri değil, doğrudan kalbi de etkileyen ciddi bir hastalıktır.

Hastaların yaşadığı nefes darlığını bazen “ince bir pipetten nefes almaya çalışmak” şeklinde tarif ediyoruz. Üstelik bu, birkaç saniyelik bir his değil; günlük yaşamın her anında yaşanan bir mücadeledir.