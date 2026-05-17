Belirtileri başka hastalıklarla karıştırılıyor, teşhis zorlaşıyor... Kalp yetmezliğine dahi sebep olabiliyor

Hastaların doğru teşhise ulaşması neden dünya genelinde ve Türkiye’de yıllar sürebiliyor? PAH hangi yaygın hastalıklarla karıştırılıyor ve hastalar yanlış bir yolda vakit mi kaybediyor?
PAH’ın tanısının gecikmesinin en önemli nedeni belirtilerinin çok genel ve masum görünmesidir. Hastalar başlangıçta sadece çabuk yorulduklarını, nefes nefese kaldıklarını ya da çarpıntı hissettiklerini söylerler.
Bu şikayetler çoğu zaman stres, kondisyon eksikliği, kansızlık, astım, KOAH, panik atak ya da fazla kiloya bağlanabiliyor. Bu nedenle hastalar uzun süre farklı branşlarda dolaşabiliyor ve doğru merkeze geç ulaşabiliyor.