Bel ve kas ağrısı çeşitleri nelerdir? Bel ve kas ağrısı neden olur?

Lifler, bir kası oluşturmak üzere demetlenmiş kas hücreleri topluluğudur. Bir bel gerginliğinde, kas liflerinin bağlantıları ayrılır veya kırılır, bu da küçük doku hasarlarına neden olur. Birçok hasta bu tür yaralanmalar sonucu bel kası tutulması şeklinde başvurur. Herhangi bir ciddi sporcunun bildiği gibi, kaliteli ve güçlü bir kas kütlesi oluşturmak için kasları azda olsa zorlamak gereklidir. Kaslardaki yırtıklar çok küçük olduğunda, kaslar bu travmadan güçlenerek çıkar, ancak bu yırtıklar ve hasarlar büyüklerse, sorun olabilirler.