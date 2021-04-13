Bebeklerde reflü neden olur? Bebeklerde reflü belirtileri
Reflü, her ne kadar yetişkinlerde görülse de bebeklerde de ortaya çıkabiliyor. Bebeklerde reflü birinci aydan itibaren görülebilir. Özellikle beklenenden daha erken doğan bebeklerde reflü görülme olasılığı daha yüksektir. Peki bebeklerde reflü neden olur? Bebeklerde reflü belirtileri
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Bebeklerde 1 yaşına kadar reflü belirtileri kendini gösterebiliyor. Bunun nedeni olarak da gelişimini tamamlamayan organlar yer alıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ercan Tutak, bebeklerde reflünün nedenlerini ve belirtilerini anlattı.
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Bebeklerde reflü neden olur?
Reflü, bebeklerde daha fazla görülebiliyor. Bu konuda özellikle erken doğan bebekler, zamanında dünyaya gelen bebeklere göre daha şanssızdır. Bebeklerde yemek borusu ve mide arasındaki kas yapısı tam gelişmediği için reflü daha kolay meydana gelmektedir. Reflüsü olan bebekler, genelde anne sütünü aldıktan bir süre sonra kusabilirler. Sık beslenen kimi bebek de daha hızlı kusarlar.
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Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?
Bebeklerde görülen reflü türünün saptanması oldukça önemli. Her beslenme sonrası bir miktar bir miktar kusan, kusmuğunda safra ve kan olmayan, gelişmesi iyi olan bebeklerde görülen reflü fizyolojiktir. Bebeğin tartı alımı duraklamışsa, kilo kaybı varsa patolojik reflü olabilir; bu mutlaka araştırılmalıdır.
Reflü bebeklerde pek çok probleme yol açmakta ve farklı hastalıklara da zemin hazırlayabilmektedir.
- Kilo kaybı ve gelişme geriliğine neden olur.
- Yemek borusundaki tahrişe bağlı olarak ağrı ve iştahsızlığa yol açar.
- Uyku pozisyonundan kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle huzursuzluk görülebilir.
- Uykuya dalma ve sürdürmede zorluk yaşar.
- Sürekli kusan bebeklerin soluk borusuna da süt kaçırma riski yüksek olduğu için sık sık akciğer enfeksiyonları yaşanabilir.
- Ses telleri zarar görebilir.
- Solunum yollarında bronş tıkanıklığına bağlı olarak aşırı hışıltı ve hırıltı olabilir.
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Bebeklerde reflü tedavisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, bebeklerde reflü tedavisiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Bebeklerde reflü şikayetleri 12.aydan sonra görülmeye devam ediyorsa bu noktada doktorun vereceği ilaçlar ve ebeveynlerin alışkanlıklarını değiştirmesi reflünün kontrol altına alınmasında etkili olacaktır. Bu noktada ebeveynler;
Bebeklerini az az ama sık sık beslemeli,
Beslenmeden sonra gazı çıkarılmalı,
Beslenmeden sonra hemen yatırılmamalı,
Emziren anneler kafeinden uzak durmalı,
Yatmadan en az 2 saat önce emzirilmeli,
Uyurken başı en az 30 derece yukarıda olmalı,
Ek gıdaya geçen bebeklere alerji riski yüksek besinler verilmemelidir.