Bebeklerde reflü neden olur? Bebeklerde reflü belirtileri

Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir? Bebeklerde görülen reflü türünün saptanması oldukça önemli. Her beslenme sonrası bir miktar bir miktar kusan, kusmuğunda safra ve kan olmayan, gelişmesi iyi olan bebeklerde görülen reflü fizyolojiktir. Bebeğin tartı alımı duraklamışsa, kilo kaybı varsa patolojik reflü olabilir; bu mutlaka araştırılmalıdır.



Reflü bebeklerde pek çok probleme yol açmakta ve farklı hastalıklara da zemin hazırlayabilmektedir.



- Kilo kaybı ve gelişme geriliğine neden olur.



- Yemek borusundaki tahrişe bağlı olarak ağrı ve iştahsızlığa yol açar.



- Uyku pozisyonundan kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle huzursuzluk görülebilir.



- Uykuya dalma ve sürdürmede zorluk yaşar.



- Sürekli kusan bebeklerin soluk borusuna da süt kaçırma riski yüksek olduğu için sık sık akciğer enfeksiyonları yaşanabilir.



- Ses telleri zarar görebilir.



- Solunum yollarında bronş tıkanıklığına bağlı olarak aşırı hışıltı ve hırıltı olabilir.