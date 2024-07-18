Bebeklerde oluşan öksürükte 5 kritik noktaya çok dikkat! Bunlara işaret ediyor olabilir...

Öksürüğün tedavisi altta yatan nedene yönelik yapılmalı

Öksürük, solunum sisteminin aşırı sekresyon (salgı) ve yabancı maddelerden temizlemeye yönelik önemli savunma mekanizması ve koruyucu bir refleksi olarak da tanımlanır. Öksürük pediatri polikliniğine başvuruların en sık nedenlerinden biridir. Pediatride hekim ebeveyn iletişimi önemlidir. Öksürüğün problemli olup olmadığının anlaşılmasında birinci kilit nokta iyi alınmış bir hikayedir. Ayrıntılı öyküyü ebeveynler vermektedir.

Burun akıntısı, halsizlik, kırgınlık, ateş, genize doğru akıntı ile beraber öksürük varsa burada çoğunlukla neden, soğuk algınlığı, nezle, grip gibi viral üst solunum yolları enfeksiyonudur.