Bebeklerde oluşan öksürükte 5 kritik noktaya çok dikkat! Bunlara işaret ediyor olabilir...

Bu 5 önemli madde öksürüğün hangi nedene bağlı olduğuna işaret ediyor
Öksürük aşağıda belirtilen nedenlerle açıklanamıyorsa diğer nadir görülen nedenler yönünden incelenmelidir.
1- Öksürük ne zamandan beri var?
2- Öksürüğün şiddeti, sıklığı nedir? Ne kadardır sürüyor?
3- Niteliği nedir? Balgamlı mı? Değil mi? Kesik kesik mi? Kuru öksürük mü?
4- Günün hangi vaktinde daha çok oluyor. Gece uykudan uyandırıyor mu?
5- Tetikleyen bir durum var mı? (Oyun oynadıktan sonra, beslenme sonrası, soğuk havaya geçince gibi)