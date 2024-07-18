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Bebeklerde oluşan öksürükte 5 kritik noktaya çok dikkat! Bunlara işaret ediyor olabilir...

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#Bebeklerde Öksürük#Boğmaca#Bebeklerde Öksürük Sebepleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 13:05

Yapılan çalışmalar herhangi bir sağlık problemi olmayan çocukların günde ortalama 30-34 defa öksürebildikleri gösteriliyor. Ancak öksürük aynı zamanda altta yatan bir hastalığın belirtisi de olabiliyor. Onun için bu durumun en doğru şekilde değerlendirilmesi önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Orhan Köksal çocuklarda oluşabilecek öksürükte ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. 