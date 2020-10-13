Bebeklerde bu belirtiye dikkat! Sebebi glokom olabilir

Kendiliğinden geçebilir Bebeklerde kanalın kendiliğinden açılma ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle girişimsel bir işlem için en az bir yaşına kadar beklenmelidir. Eğer sorun bir yaşından sonra da devam ediyorsa, genel anestezi altında invaziv girişimler planlanabilir. Bir yaşından sonra genel anestezi altında yapılan sondalama ve gerekirse ek olarak yapılan silikon tüp yerleştirilmesinin başarı oranları oldukça yüksektir. 5-6 aylık bebeklere anestezisiz sondalama işlemi yapılması önerilse de, dokuların henüz çok gelişmediği küçücük bebeklerde yapılacak girişim kanallarda doktor kaynaklı yaralanma ve kalıcı tıkanıklık oluşturma riski taşımaktadır.