Bebekler için özel hediye önerileri

Hem anne ve babanın mutluluğuna ortak olmak hem de güzel bir hatıra olması için bebekler için özel hediyeler tercih edilir. Biz de karar vermenize yardımcı olacak hediye seçeneklerini sizin için listeledik. Göz atmaya ne dersiniz?
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İşte bebekler için birbirinden güzel ve özel hediye önerileri... Bir göz atmaya ne dersiniz?
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Baby Memory Prints Bebek Hatıra Ve Ayak İzi
Bebeğin minik el ve ayak izlerini bir sanat eseri haline getirebileceğiniz ve yüksek kalitede, şık ve şirin bir tablo oluşturabileceksiniz. İsteğinize göre bebeğin el ve ayak izlerini hazır şekilde pakette bulunan, bebeğin cildine zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış malzemede izini çıkarabilir, evin en güzel köşesine koyabilirsiniz.
Bebedor doğal kıl fırça ve yuvarlak uçlu tarak bebeğinizin saçını nazikçe taramanızı sağlar. Tasarımı ve malzemeleri bebeğinizin saç dokusuna zarar vermeyecek şekilde seçilmiştir. Kolay ve güvenli kavrayış sağlayan sapları vardır.
Bebek doğduğu andan bir yaşına kadar tüm eğlenceli ve özel anlarını hatırlayabilmek için hazırlanmış 30 adet illüstrasyonlu anı kartından oluşur. Bu set ile bebeğin doğumundan ilk diş çıkardığı ya da yürümeye başladığı ana kadar tüm önemli anlarını fotoğraflayabilir ve bebeğin ilk yaşını en güzel anları ile unutulmaz kılabilirsiniz.
Chicco’nun bebek dünyasındaki büyük tecrübesi, artık 0-3 yaş çocuklarının psiko-fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçları hakkındaki bilgimizi artırmaya adanmış bir gözlem evi ile bir araya getirildi. Çocuğun büyümesindeki ilk birkaç yıl çok önemli bir dönemdir; bu dönem hem çocukların, hem de ailelerin önemli değişimine tanık olurken, fiziksel ve psiko-sosyal ihtiyaçlar ortaya çıkar. Bütün bu yönleri ancak çok yakından gözlemleyerek ve özellikle çocukların spontane davranışlarını inceleyerek gerçek ihtiyaçlarını tam anlamıyla anlayabilirsiniz.
Yumuşacık doğal yapısı ile bebek tekstil ürünlerinin bir numaralı kumaş tercihi olan müslin kumaş, aynı zamanda dünyanın en eski kumaş türleri arasında yer alıyor. Müslin kumaş; dayanıklı, nefes alır, saf, yumuşak, nazik ve kullanışlı olduğundan bebekler için kullanılan en ideal dokumadır. Bebekleri kundaklamak için kundak bezi, araba koltuğu, bebek arabası ve yatakta bebeğin baş altı örtüsü, güneşten ya da soğuktan korunmak için ince battaniye, banyodan sonra nem bezi, el bezi, ağız bezi ya da ter bezi, denizden sonra havlu, oyun oynarken yere sermek için örtü, alt değiştirme örtüsü olarak kullanılabilir.
Yeni doğum yapacak yakınlarınıza hastane çıkışı komple set almak istiyorsanız ve kararsız mı kaldınız? Bu set işinizi fazlasıyla görecektir.
Özellikler: Sepet Ölçüleri: 35 x 35 cm'dir. Sepet içerisinde; 1 adet bebek tulumu (alt-üst takım) (%100 organik pamuklu kumaş), 1 adet bebek şapkası, 1 adet bebek önlüğü, 1 adet bebek eldiveni, 1 adet bebek çorabı, 1 adet peluş oyuncak, 1 adet çerçeve, 1 adet bebek çıngırağı, 1 adet bebek banyo şapkası bulunmaktadır.