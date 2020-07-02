Bebekler için özel hediye önerileri

Caline Baby Müslin Bezi Örtü Bulut Desen Yumuşacık doğal yapısı ile bebek tekstil ürünlerinin bir numaralı kumaş tercihi olan müslin kumaş, aynı zamanda dünyanın en eski kumaş türleri arasında yer alıyor. Müslin kumaş; dayanıklı, nefes alır, saf, yumuşak, nazik ve kullanışlı olduğundan bebekler için kullanılan en ideal dokumadır. Bebekleri kundaklamak için kundak bezi, araba koltuğu, bebek arabası ve yatakta bebeğin baş altı örtüsü, güneşten ya da soğuktan korunmak için ince battaniye, banyodan sonra nem bezi, el bezi, ağız bezi ya da ter bezi, denizden sonra havlu, oyun oynarken yere sermek için örtü, alt değiştirme örtüsü olarak kullanılabilir.