Bebekler için mama önlüğü nasıl yapılır?

Bebekleriniz için en gerekli şeylerden biri de mama önlüğüdür. Özellikle de dişleri çıkmaya başlayan bebeklerde önü ıslanmasın diye ve mama yiyenlerde önünü kirletmesin diye kullanılan bu önlükleri evde kolaylıkla örebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı…
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Sibel Yüksel mama önlüğü yapımını gösteriyor. Bebeklerin yemek yerken üstlerini kirletmemeleri için annelerin sürekli kullandıkları mama önlüklerine bir yenisini daha ekliyoruz. Derya Baykal ve Sibel Yüksel mama önlüğünün yapımındaki püf noktalarını gösteriyor.
2
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Bebekleriniz için rengarenk mama önlüklerini evde kendiniz de rahatlıkla örebilirsiniz. İster yuvarlak ister kare yapabileceğiniz bu önlüğü süslemek ise tamamen sizin zevkinize kalmış.
3
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Boyuna bağlamak için öreceğiniz ipin kalınlığını ve uzunluğunu belirlemek tamamen size kalmış. Dilerseniz önlüğü de iki farklı renkten yapabilirsiniz. Bu şekilde daha farklı bir görünüm sağlamış olabilirsiniz.
4
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Boyun askılığının ucuna ise dilediğiniz bir düğmeyi de dikebilirsiniz. Bu şekilde tutturmak daha rahat olacak ve kolaylıkla çıkmayacaktır.
5
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Kız veya erkek çocuğu fark etmeden tüm çocuklar için örebileceğiniz bu önlükleri, hediye olarak da götürebilirsiniz.
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Bu harika önlüğü yapmak için koton ip ve 3,5 numara tığ yeterli olacaktır. Bu modelden sadece bebek önlüğü değil amerikan servis veya kilim de örebilirsiniz.
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Üzerine farklı renk iplerle çocuğun baş harfini veya adını da işleyebilirsiniz. Yine farklı renkte iplerle yapabileceğiniz motifleri kullanabilirsiniz.
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Dilerseniz iç tarafına ıslaklık geçirmemesi için renkli bir astar veya naylon dikebilirsiniz. Hatta üzerine renkli bir cepte dikebilirsiniz.