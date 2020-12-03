MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Bebekler için mama önlüğü nasıl yapılır?
GeriNasıl Yapılır? Bebekler için mama önlüğü nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 11:34 | 

Bebekler için mama önlüğü nasıl yapılır?

Bebekleriniz için en gerekli şeylerden biri de mama önlüğüdür. Özellikle de dişleri çıkmaya başlayan bebeklerde önü ıslanmasın diye ve mama yiyenlerde önünü kirletmesin diye kullanılan bu önlükleri evde kolaylıkla örebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sibel Yüksel mama önlüğü yapımını gösteriyor. Bebeklerin yemek yerken üstlerini kirletmemeleri için annelerin sürekli kullandıkları mama önlüklerine bir yenisini daha ekliyoruz. Derya Baykal ve Sibel Yüksel mama önlüğünün yapımındaki püf noktalarını gösteriyor.

2
Abone Olgoogle-news

Bebekleriniz için rengarenk mama önlüklerini evde kendiniz de rahatlıkla örebilirsiniz. İster yuvarlak ister kare yapabileceğiniz bu önlüğü süslemek ise tamamen sizin zevkinize kalmış.

3
Abone Olgoogle-news

Boyuna bağlamak için öreceğiniz ipin kalınlığını ve uzunluğunu belirlemek tamamen size kalmış. Dilerseniz önlüğü de iki farklı renkten yapabilirsiniz. Bu şekilde daha farklı bir görünüm sağlamış olabilirsiniz.

4
Abone Olgoogle-news

Boyun askılığının ucuna ise dilediğiniz bir düğmeyi de dikebilirsiniz. Bu şekilde tutturmak daha rahat olacak ve kolaylıkla çıkmayacaktır.

5
Abone Olgoogle-news

Kız veya erkek çocuğu fark etmeden tüm çocuklar için örebileceğiniz bu önlükleri, hediye olarak da götürebilirsiniz.

6
Abone Olgoogle-news

Bu harika önlüğü yapmak için koton ip ve 3,5 numara tığ yeterli olacaktır. Bu modelden sadece bebek önlüğü değil amerikan servis veya kilim de örebilirsiniz.

7
Abone Olgoogle-news

Üzerine farklı renk iplerle çocuğun baş harfini veya adını da işleyebilirsiniz. Yine farklı renkte iplerle yapabileceğiniz motifleri kullanabilirsiniz.

8
Abone Olgoogle-news

Dilerseniz iç tarafına ıslaklık geçirmemesi için renkli bir astar veya naylon dikebilirsiniz. Hatta üzerine renkli bir cepte dikebilirsiniz.

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi