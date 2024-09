“Doğurganlığı olumlu yönde etkileyen folik asitin en önemli kaynakları, koyu yeşil yapraklı sebzeler, et, yumurta, süt ve süt ürünleridir. B12 ve B6 vitamini kaynakları kırmızı et, kuru baklagiller, süt ve ürünleri, tahıllardır. Demir kaynakları et ve et ürünleri, yumurta, kuru baklagiller ve kuru meyvelerdir.”